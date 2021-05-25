«Треба поважати старість»: водій вразив соцмережі вчинком після ДТП з дідусем

Дідусь на велосипеді не втримав рівновагу і разом з велосипедом впав на авто, розбивши кермом задню фару

Невідомий чоловік віддав тисячу гривень, аби відшкодувати витрати на побиту пенсіонером автівку

У Дніпрі на вулиці Робочій літній чоловік на велосипеді врізався в Nissan Qashqai, що зупинився на червоний сигнал світлофора, і розбив йому фару, проте у ситуацію втрутився випадковий свідок.

Про це у Facebook розповіла власниця постраждалого авто Вікторія Маннік.

Жінка пише, що дідусь на велосипеді не втримав рівновагу і разом з велосипедом впав на авто, розбивши кермом задню фару. Зрозумівши це, пенсіонер вибачився запропонував дівчині 500 гривень за розбиту фару.

«І тут я бачу, що попереду мене припаркувалося авто і з нього до нас йде чоловік. Він явно у цій ситуації був ззаду в своєму авто і все бачив. Бачив всю цю ситуацію і мій і діда стан ... він вимовив такі слова: «Відпустіть дідуся, треба поважати старість, я Вам дам 1000 грн на ремонт і витягнув гроші», – пише дівчина.

На її запитання, ким він доводиться дідусеві, чоловік відповів, що ніким і попросив відпустити пенсіонера. Власниця машини взяла гроші і не стала викликати поліцію, відпустивши велосипедиста, взявши і запропоновані ним 500 гривень.

«Дякую цій незнайомій людини ... Хто його знає, вам дуже сильно пощастило бути його родичем або другом! Подяка його батькам за такого сина. А літнім людям хочеться побажати думати про наслідки своїх вчинків. До сих пір не розумію як я взяла ті 1000 грн. Напевно була в такому поганому стані», – написала дівчина.

Зазначимо, що історія водійки у соцмережі вже набрала близько тисячі «лайків».

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