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    Події в Україні

    «Треба поважати старість»: водій вразив соцмережі вчинком після ДТП з дідусем

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    Дідусь на велосипеді не втримав рівновагу і разом з велосипедом впав на авто, розбивши кермом задню фару - «Треба поважати старість»: водій вразив соцмережі вчинком після ДТП з дідусем

    Дідусь на велосипеді не втримав рівновагу і разом з велосипедом впав на авто, розбивши кермом задню фару

    Фото з відеореєстратора: Вікторія Маннік

    Невідомий чоловік віддав тисячу гривень, аби відшкодувати витрати на побиту пенсіонером автівку

    У Дніпрі на вулиці Робочій літній чоловік на велосипеді врізався в Nissan Qashqai, що зупинився на червоний сигнал світлофора, і розбив йому фару, проте у ситуацію втрутився випадковий свідок.

    Про це у Facebook розповіла власниця постраждалого авто Вікторія Маннік.

    Жінка пише, що дідусь на велосипеді не втримав рівновагу і разом з велосипедом впав на авто, розбивши кермом задню фару. Зрозумівши це, пенсіонер вибачився запропонував дівчині 500 гривень за розбиту фару.

    «І тут я бачу, що попереду мене припаркувалося авто і з нього до нас йде чоловік. Він явно у цій ситуації був ззаду в своєму авто і все бачив. Бачив всю цю ситуацію і мій і діда стан ... він вимовив такі слова: «Відпустіть дідуся, треба поважати старість, я Вам дам 1000 грн на ремонт і витягнув гроші», – пише дівчина.

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    «Треба поважати старість»: водій вразив соцмережі вчинком після ДТП з дідусем
    «Треба поважати старість»: водій вразив соцмережі вчинком після ДТП з дідусем
    «Треба поважати старість»: водій вразив соцмережі вчинком після ДТП з дідусем
    «Треба поважати старість»: водій вразив соцмережі вчинком після ДТП з дідусем

    На її запитання, ким він доводиться дідусеві, чоловік відповів, що ніким і попросив відпустити пенсіонера. Власниця машини взяла гроші і не стала викликати поліцію, відпустивши велосипедиста, взявши і запропоновані ним 500 гривень.

    «Дякую цій незнайомій людини ... Хто його знає, вам дуже сильно пощастило бути його родичем або другом! Подяка його батькам за такого сина. А літнім людям хочеться побажати думати про наслідки своїх вчинків. До сих пір не розумію як я взяла ті 1000 грн. Напевно була в такому поганому стані», – написала дівчина.

    Зазначимо, що історія водійки у соцмережі вже набрала близько тисячі «лайків».

    До слова, влада Києва обмежить швидкість автомобілів в житлових районах.

    Теги: пенсіонери ДТП гроші Дніпро водій ремонт автомобіль Nissan Qashqai
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    «Треба поважати старість»: водій вразив соцмережі вчинком після ДТП з дідусем