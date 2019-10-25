ДТП на Київщині забрали життя двох людей (фото)



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На околиці Білої Церкуи автівка з’їхала у кювет та зіткнулася із деревом Фото: Нацполіція

П'ять осіб отримали ушкодження в результаті ДТП

Минулої доби сталися трагічні дорожньо-транспортні пригоди на Білоцерківщині та Макарівщині. Двох осіб врятувати не вдалося – люди загинули на місці події. Живими лишилися потерпілі в ДТП у Броварському, Обухівському та Переяслав-Хмельницькому районах.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Так, на околиці м. Біла Церква місцевий житель, рухаючись у напрямку м. Узин, не впорався з керуванням та поблизу с. Томилівка і вилетів на узбіччя. На швидкості автівка з’їхала у кювет та зіткнулася із деревом. Удар був настільки сильним, що чоловік отримав тілесні ушкодження, несумісні із життям. Водій загинув на місці пригоди.

Друга трагедія сталася на 62-му км траси Київ-Чоп між селами Ситняки та Небелиця Макарівського району. Рухаючись у напрямку м. Житомир неосвітленою ділянкою автодороги, водій збив пішохода. Чоловік переходив дорогу у невстановленому місці. За це й поплатився життям. Від отриманих травм помер на місці.

Пощастило вижити жителю с. Рожни, що на Броварщині. Чоловік не впорався з керуванням моторолера та наїхав на електроопору. Аналогічний випадок трапився і в Переяслав-Хмельницькому районі, тільки там в електроопору врізався автомобіль. Внаслідок ДТП обох водіїв транспортних засобів із численними травмами та забоями доставлено до лікарень. Їм надають необхідну медичну допомогу.

Дві автівки зіткнулися на Обухівщині. На 28-му км автодороги Київ-Знам’янка киянка, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не надала перевагу у русі іншій машині. Транспортні засоби зіткнулися. Обох водіїв із тілесними ушкодженнями різного ступеня госпіталізували.

За фактами ДТП відкрито кримінальні провадження за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.