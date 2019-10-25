ДТП на Рівненщині: майже 10 кубометрів гліцерину вилилось на дорогу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На місце події направили рятувальників, які змили слизьку речовину з узбіччя автодороги

Фура перекинулась і знесла один із стовпів, але потерпілих немає

У ніч на 25 жовтня на трасі в Дубенському районі Рівненської області перекинулася фура з гліцерином. Про це місцеве управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що в 01:43 надійшов сигнал про ДТП за участю вантажного автомобіля «Мерседес» в районі села Тараканів. В результаті інциденту фура, яка перевозила з Польщі у Харків близько 27 кубометрів технічного гліцерину, перекинулася, і близько 10 кубометрів гліцерину витекло.

Зазначимо, гліцерин не є небезпечним речовиною, він використовується для добавок в мило і парфумерію. На місце події направили рятувальників, які змили слизьку речовину з узбіччя автодороги.

«Постраждалих та травмованих немає», - повідомили в ДСНС і додали, що фура також знесла один з стовпів.

Також нагадаємо, що напередодні вночі на Рівненщині пасажирський автобус зіткнувся з вантажівкою. Один із водіїв міжнародного рейсового автобусу загинув.