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    ДТП на Рівненщині: майже 10 кубометрів гліцерину вилилось на дорогу

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    На місце події направили рятувальників, які змили слизьку речовину з узбіччя автодороги - ДТП на Рівненщині: майже 10 кубометрів гліцерину вилилось на дорогу
    На місце події направили рятувальників, які змили слизьку речовину з узбіччя автодороги

    Фура перекинулась і знесла один із стовпів, але потерпілих немає

    У ніч на 25 жовтня на трасі в Дубенському районі Рівненської області перекинулася фура з гліцерином. Про це місцеве управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

    Повідомляється, що в 01:43 надійшов сигнал про ДТП за участю вантажного автомобіля «Мерседес» в районі села Тараканів. В результаті інциденту фура, яка перевозила з Польщі у Харків близько 27 кубометрів технічного гліцерину, перекинулася, і близько 10 кубометрів гліцерину витекло.

    Зазначимо, гліцерин не є небезпечним речовиною, він використовується для добавок в мило і парфумерію. На місце події направили рятувальників, які змили слизьку речовину з узбіччя автодороги.

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    ДТП на Рівненщині: майже 10 кубометрів гліцерину вилилось на дорогу
    ДТП на Рівненщині: майже 10 кубометрів гліцерину вилилось на дорогу
    ДТП на Рівненщині: майже 10 кубометрів гліцерину вилилось на дорогу

    «Постраждалих та травмованих немає», - повідомили в ДСНС і додали, що фура також знесла один з стовпів.

    Також нагадаємо, що напередодні вночі на Рівненщині пасажирський автобус зіткнувся з вантажівкою. Один із водіїв міжнародного рейсового автобусу загинув. 

    ДТП вантажівки рятувальники Рівненщина
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