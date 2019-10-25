На Набережному шосе в Києві перекинувся позашляховик із дівчиною за кермом (фото, відео)
В результаті ДТП ніхто не постраждав
У ніч на п’ятницю, 25 жовтня, на Набережному шосе в Києві сталася ДТП з перекиданням. На проїжджій частині перекинувся Hyundai Tucson.
Аварія трапилася близько 1:20. Про це повідомляє Інформатор.
За словами правоохоронців, автомобіль рухався по набережній у бік Подолу. Між Пішохідним мостом і Поштовою площею водій-дівчина втратила контроль над машиною і її почало кидати по дорозі.
Після цього автомобіль перекинувся на дах.
У момент аварії в машині ще була дівчина-пасажир.
В результаті аварії ніхто не постраждав.
На місці працював екіпаж патрульної поліції. Деталі аварії встановлюються.
Як повідомлялося, 24 жовтня в Києві на Кільцевій дорозі сталася фатальна ДТП: водій BMW збив чоловіка, який переходив дорогу на пішохідному переході.