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    На Набережному шосе в Києві перекинувся позашляховик із дівчиною за кермом (фото, відео)

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    Автомобіль перекинувся на дах - На Набережному шосе в Києві перекинувся позашляховик із дівчиною за кермом (фото, відео)
    Автомобіль перекинувся на дах
    Фото: Інформатор

    В результаті ДТП ніхто не постраждав

    У ніч на п’ятницю, 25 жовтня, на Набережному шосе в Києві сталася ДТП з перекиданням. На проїжджій частині перекинувся Hyundai Tucson.

    Аварія трапилася близько 1:20. Про це повідомляє Інформатор.

    За словами правоохоронців, автомобіль рухався по набережній у бік Подолу. Між Пішохідним мостом і Поштовою площею водій-дівчина втратила контроль над машиною і її почало кидати по дорозі.

    Після цього автомобіль перекинувся на дах.

    У момент аварії в машині ще була дівчина-пасажир.

    В результаті аварії ніхто не постраждав.

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    На Набережному шосе в Києві перекинувся позашляховик із дівчиною за кермом (фото, відео)
    На Набережному шосе в Києві перекинувся позашляховик із дівчиною за кермом (фото, відео)
    На Набережному шосе в Києві перекинувся позашляховик із дівчиною за кермом (фото, відео)
    На Набережному шосе в Києві перекинувся позашляховик із дівчиною за кермом (фото, відео)
    На Набережному шосе в Києві перекинувся позашляховик із дівчиною за кермом (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    На місці працював екіпаж патрульної поліції. Деталі аварії встановлюються.

    Як повідомлялося, 24 жовтня в Києві на Кільцевій дорозі сталася фатальна ДТП: водій BMW збив чоловіка, який переходив дорогу на пішохідному переході.

    Національна поліція України ДТП Київ водій автомобіль жінка
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