ДТП на виїзді з Києва: через водія Volkswagen перекинувся Citroen (фото, відео)

Недосвідчений водій Volkswagen грубо порушив правила дорожнього руху

Сьогодні, 30 листопада, на вулиці Богатирській на виїзді з Києва сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода: неподалік повороту на Вишгород зіштовхнулися Citroen і Volkswagen.

У результаті удару автомобіль Citroen перекинувся.

Про це повідомляє «Магнолія-ТВ».

Citroen рухався у напрямку Києва. В якусь мить із другорядної вулиці виїхав Volkswagen. Як згодом з’ясувалося, за кермом був недосвідчений водій. Він перетнув всі суцільні смуги, не пропустивши транспорт, який рухався по головній. До того ж навіть не увімкнув поворот. Закінчилося все потужним зіткненням.

Як розповів керманич Citroen, він не мав змогу зманеврувати. Праворуч смуги були всі зайняті, він пригальмував, зачепив Volkswagen, врізався у відбійник і перекинувся.

Водій Volkswagen надав свідчення поліції.

Люди у ДТП не постраждали.

На місці працювала слідчо-оперативна група, яка з’ясовувала всі обставини ДТП.

Як повідомлялося, у неділю на вулиці Васильківській, недалеко від метро «Голосіївська», водій бетономішалки на швидкості в'їхав в задню частину автомобіля Mazda, водій якого зупинився, щоб пропустити пішоходів на переході.