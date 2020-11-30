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    ДТП на виїзді з Києва: через водія Volkswagen перекинувся Citroen (фото, відео)

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    У результаті удару автомобіль Citroen перекинувся - ДТП на виїзді з Києва: через водія Volkswagen перекинувся Citroen (фото, відео)
    У результаті удару автомобіль Citroen перекинувся
    Фото: Магнолія-ТВ

    Недосвідчений водій Volkswagen грубо порушив правила дорожнього руху

    Сьогодні, 30 листопада, на вулиці Богатирській на виїзді з Києва сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода: неподалік повороту на Вишгород зіштовхнулися Citroen і Volkswagen.

    У результаті удару автомобіль Citroen перекинувся.

    Про це повідомляє «Магнолія-ТВ».

    Citroen рухався у напрямку Києва. В якусь мить із другорядної вулиці виїхав Volkswagen. Як згодом з’ясувалося, за кермом був недосвідчений водій. Він перетнув всі суцільні смуги, не пропустивши транспорт, який рухався по головній. До того ж навіть не увімкнув поворот. Закінчилося все потужним зіткненням.

    Як розповів керманич Citroen, він не мав змогу зманеврувати. Праворуч смуги були всі зайняті, він пригальмував, зачепив Volkswagen, врізався у відбійник і перекинувся.

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    ДТП на виїзді з Києва: через водія Volkswagen перекинувся Citroen (фото, відео)
    ДТП на виїзді з Києва: через водія Volkswagen перекинувся Citroen (фото, відео)
    ДТП на виїзді з Києва: через водія Volkswagen перекинувся Citroen (фото, відео)
    Фото: Магнолія-ТВ

    Водій Volkswagen надав свідчення поліції.

    Люди у ДТП не постраждали.

    На місці працювала слідчо-оперативна група, яка з’ясовувала всі обставини ДТП.

    Як повідомлялося, у неділю на вулиці Васильківській, недалеко від метро «Голосіївська», водій бетономішалки на швидкості в'їхав в задню частину автомобіля Mazda, водій якого зупинився, щоб пропустити пішоходів на переході.

    Теги: Національна поліція України ДТП Київ водій ПДР автомобіль
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