На столичній Троєщині таксист влетів у стовп (відео)

Водій таксі з травмами госпіталізований

У неділю, 29 листопада, ввечері на проспекті Маяковського в Києві таксист влетів в електроопору. Аварія сталася на перетині з вулицею Марини Цвєтаєвої. Про це повідомляє «Магнолія-ТВ».

Автомобіль Renault вилетів з дороги на тротуар та врізався в електроопору.

У салоні таксі був лише водій. Чоловіка шпиталізували до лікарні.

Поліцейські розповіли, що кермувальник був у шоковому стані та не зміг пояснити, як сталася аварія.

Також правоохоронці додали, що у водія не було ознак сп’яніння.

На місці працювала слідчо-оперативна група, яка з’ясовувала всі обставини ДТП.

Нагадаємо, зранку 28 листопада на Кловському узвозі в Києві таксист заснув за кермом і скоїв ДТП. У результаті аварії загинула пасажирка.