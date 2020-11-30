  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На столичній Троєщині таксист влетів у стовп (відео)

    • Розсилка
    У результаті ДТП автівка отримала серйозні пошкодження - На столичній Троєщині таксист влетів у стовп (відео)
    У результаті ДТП автівка отримала серйозні пошкодження
    Фото: Магнолія-ТВ

    Водій таксі з травмами госпіталізований

    У неділю, 29 листопада, ввечері на проспекті Маяковського в Києві таксист влетів в електроопору. Аварія сталася на перетині з вулицею Марини Цвєтаєвої. Про це повідомляє «Магнолія-ТВ».

    Автомобіль Renault вилетів з дороги на тротуар та врізався в електроопору.

    У салоні таксі був лише водій. Чоловіка шпиталізували до лікарні.

    Поліцейські розповіли, що кермувальник був у шоковому стані та не зміг пояснити, як сталася аварія.

    Також правоохоронці додали, що у водія не було ознак сп’яніння.

    На місці працювала слідчо-оперативна група, яка з’ясовувала всі обставини ДТП.

    Нагадаємо, зранку 28 листопада на Кловському узвозі в Києві таксист заснув за кермом і скоїв ДТП. У результаті аварії загинула пасажирка.

    Теги: Національна поліція України таксі ДТП Київ водій автомобіль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies