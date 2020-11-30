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    У Києві бетономішалка в'їхала в легковик: є постраждалий

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    Аварія сталася&nbsp;недалеко від метро &laquo;Голосіївська&raquo; - У Києві бетономішалка в'їхала в легковик: є постраждалий
    Аварія сталася недалеко від метро «Голосіївська»
    Фото: Київ оперативний

    Водій вантажівки виявився п'яний

    У неділю пізно ввечері у Києві на вулиці Васильківській, недалеко від метро «Голосіївська», водій бетономішалки на швидкості в'їхав в задню частину автомобіля Mazda, водій якого зупинився, щоб пропустити пішоходів на переході.

    Про це повідомляє паблік «Київ оперативний».

    Зазначається, що внаслідок ДТП травми отримав пасажир Mazda. Його було госпіталізовано до лікарні.

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    Також відомо, що водій вантажівки виявився п'яний: Драгер показав 2,33 проміле алкоголю в крові.

    До слова, у Києві таксист заснув за кермом та влетів у іншу автівку: загинула пасажирка.

    Теги: ДТП Київ вантажівки водій алкогольне сп'яніння
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