На Київщині сталися два смертельних ДТП

В Обухівському районі водій авто не впорався з керуванням і зіткнувся з деревом

У ДТП загинули пішохід і водій автомобіля

Минулої доби в результаті дорожніх аварій на дорогах Київщини загинули водій автівки та пішохід, також травми отримав велосипедист.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Так, одна зі смертельних аварій трапилась у Миронівському районі. Поблизу села Владиславка водій автомобіля Volkswagen скоїв наїзд на пішохода, який раптово вибіг на проїжджу частину. Внаслідок отриманих травм 37-річний чоловік загинув на місці.

Ще одне ДТП, в результаті якого загинув водій авто, сталось в Обухівському районі. Там 45-річний місцевий житель не впорався з керуванням і зіткнувся з деревом. Внаслідок отриманих тілесних ушкоджень він загинув на місці пригоди.

Крім того, в Яготинському районі водій автомобіля Volkswagen здійснив наїзд на велосипедиста, який раптово виїхав з другорядної смуги на головну. Його з травмами голови доправлено до лікарні.

За всіма фактами відкриті кримінальні провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, у неділю на вулиці Васильківській, недалеко від метро «Голосіївська», водій бетономішалки на швидкості в'їхав в задню частину автомобіля Mazda, водій якого зупинився, щоб пропустити пішоходів на переході.