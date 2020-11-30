Біля метро «Харківська» відбійник прохромив автівку (фото)

В результаті ДТП існувала загроза загорання автомобіля

У неділю, 29 листопада, на проспекті Бажана у Дарницькому районі столиці сталася дорожньо-транспортна пригода: автомобіль ВАЗ-2110 здійснив зіткнення з відбійником.

Аварія трапилась біля станції метро «Харківська». Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місце події прибули рятувальники Аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Для того, щоб попередити можливе займання, рятувальники провели змивання палива з проїжджої частини. Крім того, було знято клеми з акумулятора.

Обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронні органи.

Як повідомлялося, у неділю на вулиці Васильківській, недалеко від метро «Голосіївська», водій бетономішалки на швидкості в'їхав в задню частину автомобіля Mazda, водій якого зупинився, щоб пропустити пішоходів на переході.