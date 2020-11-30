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    Новини

    Біля метро «Харківська» відбійник прохромив автівку (фото)

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    ВАЗ-2110 врізався у відбійник - Біля метро «Харківська» відбійник прохромив автівку (фото)
    ВАЗ-2110 врізався у відбійник
    Фото: ДСНС

    В результаті ДТП існувала загроза загорання автомобіля

    У неділю, 29 листопада, на проспекті Бажана у Дарницькому районі столиці сталася дорожньо-транспортна пригода: автомобіль ВАЗ-2110 здійснив зіткнення з відбійником.

    Аварія трапилась біля станції метро «Харківська». Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві. 

    На місце події прибули рятувальники Аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Для того, щоб попередити можливе займання, рятувальники провели змивання палива з проїжджої частини. Крім того, було знято клеми з акумулятора.

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    Біля метро «Харківська» відбійник прохромив автівку (фото)
    Біля метро «Харківська» відбійник прохромив автівку (фото)
    Біля метро «Харківська» відбійник прохромив автівку (фото)

    Обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронні органи.

    Як повідомлялося, у неділю на вулиці Васильківській, недалеко від метро «Голосіївська», водій бетономішалки на швидкості в'їхав в задню частину автомобіля Mazda, водій якого зупинився, щоб пропустити пішоходів на переході.

    Теги: ДТП Київ ДСНС водій автомобіль рятувальники
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