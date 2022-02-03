  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини
рус
    Новини

    У Вінниці позашляховик зіштовхнувся з маршруткою. Одна людина загинула (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Поліція розслідує обставини смерті водія легковика - У Вінниці позашляховик зіштовхнувся з маршруткою. Одна людина загинула (фото)
    Поліція розслідує обставини смерті водія легковика
    фото: facebook/vinn.police

    Поліція встановлює обставини ДТП у центрі Вінниці

    У центрі Вінниці на вулиці Театральна близько 16.20 години сталась дорожньо-транспортна пригода за участі маршрутного таксі «Мерседес» та автомобіля «Хюндай», повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області.

    На місці працюють «швидка» і кілька екіпажів поліції. 57-річний водій легковика помер, але не внаслідок зіткнення. Причину смерті має встановити судово-медична експертиза.

    «За попередньою версією слідства водію автомобіля «Хюндай» стало зле під час руху і він допустив зіткнення з маршрутним таксі. В маршрутці ніхто не постраждав. Водій позашляховика помер на місці», – повідомили в поліції.

    Час настання смерті і причину має встановити судово-медична експертиза. На місці працює слідчо-оперативна група.

    «За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ», – повідомила керівник відділу комунікацій Анна Олійник.

    Напередодні, у Вінниці сталася дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль наїхав на хлопця, який переходив дорогу через нерегульований пішохідний перехід. Потерпілого госпіталізували до лікарні.

    Раніше у Вінниці сталась дорожньо-транспортна пригода, у якій травмувалася 17-річна дівчина. Близько 21-ї години вечора 30 січня по вулиці Мури автомобіль Chevrolet збив дівчину, яка переходила дорогу на пішохідному переході.

    Також у Вінниці на Хмельницькому шосе сталась дорожньо-транспортна пригода за участі автомобілів Hyundai, Mercedes, трамвая та 74-річного пішохода. У результаті автопригоди потерпілий отримав тілесні ушкодження.

    Читайте також:
    Теги: ДТП Вінниця смерть водій автомобіль поліція Mercedes Hyundai
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Вінниці позашляховик зіштовхнувся з маршруткою. Одна людина загинула (фото)