У Вінниці позашляховик зіштовхнувся з маршруткою. Одна людина загинула (фото)

Поліція встановлює обставини ДТП у центрі Вінниці

У центрі Вінниці на вулиці Театральна близько 16.20 години сталась дорожньо-транспортна пригода за участі маршрутного таксі «Мерседес» та автомобіля «Хюндай», повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області.

На місці працюють «швидка» і кілька екіпажів поліції. 57-річний водій легковика помер, але не внаслідок зіткнення. Причину смерті має встановити судово-медична експертиза.

«За попередньою версією слідства водію автомобіля «Хюндай» стало зле під час руху і він допустив зіткнення з маршрутним таксі. В маршрутці ніхто не постраждав. Водій позашляховика помер на місці», – повідомили в поліції.

Час настання смерті і причину має встановити судово-медична експертиза. На місці працює слідчо-оперативна група.

«За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ», – повідомила керівник відділу комунікацій Анна Олійник.

Напередодні, у Вінниці сталася дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль наїхав на хлопця, який переходив дорогу через нерегульований пішохідний перехід. Потерпілого госпіталізували до лікарні.

Раніше у Вінниці сталась дорожньо-транспортна пригода, у якій травмувалася 17-річна дівчина. Близько 21-ї години вечора 30 січня по вулиці Мури автомобіль Chevrolet збив дівчину, яка переходила дорогу на пішохідному переході.

Також у Вінниці на Хмельницькому шосе сталась дорожньо-транспортна пригода за участі автомобілів Hyundai, Mercedes, трамвая та 74-річного пішохода. У результаті автопригоди потерпілий отримав тілесні ушкодження.

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