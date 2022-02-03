У пожежі на Київщині загинула жінка

Фахівці припускають, що однією з причин трагедії може бути не належне дотримання правил пожежної безпеки

Обставини трагедії з’ясовують правоохоронці

На Київщині під час гасіння пожежі вогнеборці виявили тіло 94-річної жінки. Надзвичайна подія трапилася у селі Малий Букрин, Ржищівської міської територіальної громади, повідомляє пресслужба ДСНС.

З’ясувалося, що горить приватний житловий будинок. На місці події працювали дві пожежні машини та дев’ять чоловік особового складу ДСНС.

Наразі обставини трагедії з’ясовують правоохоронці.

Фахівці припускають, що однією з причин трагедії може бути не належне дотримання правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення.

Рятувальники радять у разі користування пічним опаленням перед початком, а також протягом усього опалювального сезону:

очищати димоходи та печі від сажі, щоб не сталось її займання. Очищення від сажі та різноманітного бруду необхідно провадити для опалювальних печей періодичної дії на твердому та рідкому паливі – не рідше одного разу на три місяці;

біля кожної печі перед топковим отвором на горючій підлозі слід прибити металевий лист розміром не менше 0,5×0,7 м;

усі димові труби та стіни на горищі, через які прокладено димові канали, повинні бути заштукатурені й побілені.

Нагадаємо, у ніч на 2 лютого, в Києві сталася пожежа на вулиці Дегтярівській, там вщент згоріла станція технічного обслуговування автомобілів.

Також на Київщині у селі Вишгородського району згорів будинок культури.