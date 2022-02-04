На Київщині мешканці жорстоко покарали «героя парковки» (фото)
Машину завалили сміттям
На Київщині жителі одного із ЖК покарали героя парковки, який залишив Audi біля сміттєвих баків. Про інцидент повідомляє dtp.kiev.ua.
«Під Києвом, в елітному Вишневі в елітному житловому комплексі «Акварелі-2», жителі навалили елітний універсал «Ауді», ретельно припаркований біля сміттєвих баків. Кількість сміття зростає в геометричній прогресії. Як скажуть наші читачі, «при чому тут машина, кому вона заважає, віддайте парковку. А де паркуватись вам би таку ластівку».
Ще раз нагадуємо громадянам, що зберігання та паркування вашого авто – це ваша особиста відповідальність, ніхто не повинен забезпечувати вас парковкою», – йдеться у повідомленні..
Нагадаємо, раніше на вулиці Ентузіастів, 5/1 у Дніпровському районі Києва місцеві мешканці покарали власника автомобіля за парковку в недозволеному місці. Месники обвішали автівку порушника мішками зі сміттям.
Як повідомлялося, «герої парковки» влаштували транспортний колапс на Либідській.
Також в Києві автомобіль заблокував рух трамваїв №15, 18.