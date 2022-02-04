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    На Київщині мешканці жорстоко покарали «героя парковки» (фото)

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    Машина перегородила шлях до сміттєвих баків - На Київщині мешканці жорстоко покарали «героя парковки» (фото)
    Машина перегородила шлях до сміттєвих баків
    фото: dtp.kiev.ua

    Машину завалили сміттям

    На Київщині жителі одного із ЖК покарали героя парковки, який залишив Audi біля сміттєвих баків. Про інцидент повідомляє dtp.kiev.ua.

    «Під Києвом, в елітному Вишневі в елітному житловому комплексі «Акварелі-2», жителі навалили елітний універсал «Ауді», ретельно припаркований біля сміттєвих баків. Кількість сміття зростає в геометричній прогресії. Як скажуть наші читачі, «при чому тут машина, кому вона заважає, віддайте парковку. А де паркуватись вам би таку ластівку».

    Ще раз нагадуємо громадянам, що зберігання та паркування вашого авто – це ваша особиста відповідальність, ніхто не повинен забезпечувати вас парковкою», – йдеться у повідомленні..

    Нагадаємо, раніше на вулиці Ентузіастів, 5/1 у Дніпровському районі Києва місцеві мешканці покарали власника автомобіля за парковку в недозволеному місці. Месники обвішали автівку порушника мішками зі сміттям.

    Як повідомлялося, «герої парковки» влаштували транспортний колапс на Либідській.

    Також в Києві автомобіль заблокував рух трамваїв №15, 18.

    Теги: сміття Київщина автомобіль Audi
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    На Київщині мешканці жорстоко покарали «героя парковки» (фото)