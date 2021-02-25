Душив і заклеїв рот скотчем: у Києві узбек зухвало напав на пенсіонера

Під час обшуку у зловмисника вуличили молоток, за допомогою якого він душив пенсіонера

Іноземець проник у житло пенсонера та пограбував

Столичні правоохоронці затримали 37-річного громадянина Узбекистану за фактом розбійного нападу на пенсіонера.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Як встановлено слідством, коли пенсіонер повернувся додому та почав відкривати двері квартири, до нього зі спини підійшов зловмисник і затягнув до приміщення. Там нападник почав душити потерпілого за допомогою ручки молотка, після чого заклеїв йому рот скотчем. Подолавши опір чоловіка, нападник забрав орден Великої Вітчизняної війни у срібній оправі та втік.

Іноземця вдалося затримати за «гарячим слідом».

Під час проведення невідкладного обшуку правоохоронці вилучили речовий доказ та знаряддя вчинення злочину.

Наразі вказаній особі повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 187 КК України та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Також перевіряється його причетність до вчинення аналогічних злочинів на території Києва.

Досудове розслідування здійснюється слідчим відділенням Солом’янського управління поліції в Києві.