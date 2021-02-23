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    На Борщагівці злодій вдерся в чужу автівку та викрав інструменти (фото)

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    Зловмисник проник до автомобіля, розбивши скло задніх дверей - На Борщагівці злодій вдерся в чужу автівку та викрав інструменти (фото)
    Зловмисник проник до автомобіля, розбивши скло задніх дверей
    Фото: Нацполіція

    Поліція затримала чоловіка за крадіжку з автомобіля SsangYong

    На вулиці Симиренка у Святошинському районі Києва сталася крадіжка з автомобіля SsangYong. Про злочин повідомив до поліції власник автівки. На виклик негайно виїхали слідчо-оперативна група району та патрульні поліцейські.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Провівши огляд місця події, правоохоронці встановили, що зловмисник проник до автомобіля, розбивши скло задніх правих дверей. Від заявника поліцейські дізналися, що з іномарки зник пластмасовий контейнер з нарізними ключами.

    Відпрацьовуючи територію Святошинського району, працівники кримінальної поліції помітили підозрілого чоловіка з боксом для інструментів у руках, схожим за описом, наданим потерпілим. Поліцейські зупинили громадянина, який під час бесіди зізнався, що речі йому не належать.

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    На Борщагівці злодій вдерся в чужу автівку та викрав інструменти (фото)
    На Борщагівці злодій вдерся в чужу автівку та викрав інструменти (фото)
    На Борщагівці злодій вдерся в чужу автівку та викрав інструменти (фото)
    На Борщагівці злодій вдерся в чужу автівку та викрав інструменти (фото)

    Раніше судимого за майнові злочини 45-річного киянина затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, а викрадені речі вилучили як речовий доказ.

    Слідчі розпочали кримінальне провадження та повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

    Наразі вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал пограбування автомобіль
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