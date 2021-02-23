Прибиральник «позичив» у квартирі господарів понад пів мільйона гривень

Зловмиснику за крадіжку загрожує до восьми років тюремного ув’язнення

Наприкінці минулого року до поліції Києва звернулася мешканка Голосіївського району із заявою про те, що її знайомий викрав із квартири велику суму грошей. Для відпрацювання виклику та встановлення обставин події виїхала слідчо-оперативна група територіального підрозділу.

Як повідомляє пресслужба поліції Києва, зловмисник близько року працював у квартирі потерпілої по господарству.

«В день скоєння злочину чоловік під час прибирання знайшов у шухлядці $15 тис. та 3 тис. євро. Написав власниці помешкання записку, що нібито кошти потрібні для врятування знайомої людини і він бере їх у борг на декілька років. Після чого правопорушник покинув поменшання», – розповів слідчий Голосіївського управління поліції Ярослав Колодяжний.

У рамках проведення слідчих дій та оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили місцезнаходження зловмисника: в орендованій квартирі на Київщині, яку фігурант винайняв на чужі документи.

«Під час невідкладного обшуку в цій квартирі ми виявили та вилучили чорнові записи фігуранта, мобільні телефони, сім-карти, кошти у розмірі 2,65 тис. євро й $8,93 тис. Інші викрадені гроші він витратив на власні потреби», – додав слідчий.

Почеркознавча експертиза підтвердила, що записку потерпілій писав її робітник, раніше не судимий 48-річний уродженець Запорізької області.

Слідчі повідомили правопорушнику про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 4 ст. 185 (Крадіжка, вчинена у великих розмірах) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

«Ми завершили досудове розслідування та направили матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом до районного суду. Зловмиснику загрожує від п'яти до восьми років тюремного ув’язнення», – повідомив Колодяжний