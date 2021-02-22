Столична поліція затримала грабіжника, що «спеціалізувався» на кредитних установах

За підозрою у розбійних нападах на кредитні установи затримано 55-річного уродженця Львівщини

Погрожуючи пістолетом, зловмисник забирав із каси гроші

На вулиці Академіка Єфремова у Святошинському районі столиці невідомий зайшов до установи з надання фінансових послуг та, погрожуючи пістолетом, забрав із каси 20 тис. грн. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції, а також кінологи зі службовими собаками.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Правоохоронці провели необхідні першочергові слідчі дії, переглянули відео з камер спостереження та опитали свідків події.

«Провівши комплекс оперативно-розшукових заходів, ми спільно з оперативними працівниками Святошинського та Дніпровського управлінь поліції затримали 55-річного уродженця Львівської області у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ми провели невідкладний обшук у помешканні правопорушника, де виявили предмет, схожий на пістолет. Вилучене відправили на проведення експертного дослідження. Також у ході перевірки ми з’ясували, що чоловік вчинив аналогічний злочин у Дніпровському районі столиці. Зловмисник щоразу переодягався перед тим, як заходити до кредитної установи, видаючи себе за різних осіб», – розповів начальник відділу розкриття розбоїв управління карного розшуку Головного управління поліції у місті Києві Олександр Чуча.

Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 187 (Розбій) та ч.1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України та судом обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Затриманого перевіряють на причетність до вчинення аналогічних злочинів на території столиці.

Чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.