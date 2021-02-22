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    Столична поліція затримала грабіжника, що «спеціалізувався» на кредитних установах

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    За підозрою у розбійних нападах на кредитні установи затримано 55-річного уродженця Львівщини - Столична поліція затримала грабіжника, що «спеціалізувався» на кредитних установах
    За підозрою у розбійних нападах на кредитні установи затримано 55-річного уродженця Львівщини
    Фото: Нацполіція

    Погрожуючи пістолетом, зловмисник забирав із каси гроші

    На вулиці Академіка Єфремова у Святошинському районі столиці невідомий зайшов до установи з надання фінансових послуг та, погрожуючи пістолетом, забрав із каси 20 тис. грн. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції, а також кінологи зі службовими собаками.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Правоохоронці провели необхідні першочергові слідчі дії, переглянули відео з камер спостереження та опитали свідків події.

    «Провівши комплекс оперативно-розшукових заходів, ми спільно з оперативними працівниками Святошинського та Дніпровського управлінь поліції затримали 55-річного уродженця Львівської області у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ми провели невідкладний обшук у помешканні правопорушника, де виявили предмет, схожий на пістолет. Вилучене відправили на проведення експертного дослідження. Також у ході перевірки ми з’ясували, що чоловік вчинив аналогічний злочин у Дніпровському районі столиці. Зловмисник щоразу переодягався перед тим, як заходити до кредитної установи, видаючи себе за різних осіб», – розповів начальник відділу розкриття розбоїв управління карного розшуку Головного управління поліції у місті Києві Олександр Чуча.

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    Столична поліція затримала грабіжника, що «спеціалізувався» на кредитних установах
    Столична поліція затримала грабіжника, що «спеціалізувався» на кредитних установах
    Столична поліція затримала грабіжника, що «спеціалізувався» на кредитних установах
    Столична поліція затримала грабіжника, що «спеціалізувався» на кредитних установах

    Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 187 (Розбій) та ч.1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України та судом обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

    Затриманого перевіряють на причетність до вчинення аналогічних злочинів на території столиці.

    Чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал пограбування злочин
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