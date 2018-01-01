Два бюветних комплекси з'являться у Дніпровському районі

Загальна вартість будівництва становить 6,2 млн грн

На проспекті Генерала Ватутіна, 2-Б та бульварі Перова, 40-А у Дніпровському районі збудують бюветні комплекси. Підписані розпорядження Київської міської державної адміністрації від 28.12.2017 № 1702, № 1704, повідомляє «Главком». Замовником будівництва бюветних комплексів визначено



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Бювет

Загальна вартість будівництва становить 6,2 млн грн

На проспекті Генерала Ватутіна, 2-Б та бульварі Перова, 40-А у Дніпровському районі збудують бюветні комплекси. Підписані розпорядження Київської міської державної адміністрації від 28.12.2017 № 1702, № 1704, повідомляє «Главком».

Замовником будівництва бюветних комплексів визначено СВКП «Київводфонд». Так, підприємство має отримати вихідні дані для проектування, визначити генеральні проектну та підрядну будівельну організації, розробити та затвердити проектну документацію для виконання робіт.

Під час укладання договору підряду на виконання робіт СВКП «Київводфонд» має передбачити умови щодо надання підрядною будівельною організацією гарантії якості виконання робіт і встановити гарантійний строк експлуатації об’єкта не менше ніж 10 років.

Кількість бюветних комплексів, які існують, не здатна задовольнити потреби жителів Дніпровського району у якісній питній воді, у зв’язку з чим виникла необхідність будівництва нових бюветних комплексів. Окрім того, до комунального підприємства постійно надходять звернення громадян, які проживають у мікрорайоні, щодо необхідності будівництва нового джерела постачання питної води.

Загальна орієнтовна вартість будівництва зазначених бюветних комплексів становить 6,2 млн грн. Остаточну вартість буде визначено в установленому порядку після розробки проектно-кошторисної документації та проходження державної експертизи.

Нагадаємо, що протягом 2017 року в столиці збудовано 4 артезіанські свердловини та 1 новий бюветний комплекс. У планах на наступний рік – будівництво 10 нових артезіанських свердловин і 40 капітальних ремонтів бюветних комплексів. Усього на балансі спеціалізованого водогосподарського комунального підприємства «Київводфонд» знаходяться 194 бюветні комплекси. Через потребу будівництва нових артезіанських свердловин у столиці не працює 31 бювет. Роботу бюветів, що не працюють, відновлять упродовж наступних років.