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    Перший робочий тиждень 2018 року Кличко проведе у Німеччині

    Перед Різдвом мер поїде у відрядження
    Київський міський голова Віталій Кличко поїде у передріздвяне відрядження до Німеччини.  Відповідне розпорядження з'явилося на сайті КМДА. «Відбуваю у період з 3 до 6 січня до міст Мюнхен та Зеон-Зебрукк, що у Німеччині», - йдеться у розпорядженні, яке підписав Кличко. Разом із мером у Німеччину поїде начальник відділу
    • Сьогодні, 11:23
    • Розсилка
    Віталій Кличко
    Фото: Главком
    Віталій Кличко

    Перед Різдвом мер поїде у відрядження

    Київський міський голова Віталій Кличко поїде у передріздвяне відрядження до Німеччини.  Відповідне розпорядження з'явилося на сайті КМДА.

    «Відбуваю у період з 3 до 6 січня до міст Мюнхен та Зеон-Зебрукк, що у Німеччині», - йдеться у розпорядженні, яке підписав Кличко.

    Разом із мером у Німеччину поїде начальник відділу аналітичної роботи управління аналітичного забезпечення Київського міського голови КМДА Богдан Баласинович.

    Нагадаємо, що з 27 грудня по 2 січня Київський міський голова перебував у погодженій із Президентом України щорічній відпустці.

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    Нагадаємо, мер столиці привітав киян з Новим роком.

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