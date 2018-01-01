Перший робочий тиждень 2018 року Кличко проведе у Німеччині
- Сьогодні, 11:23
-
Розсилка
Фото: Главком
Віталій Кличко
Перед Різдвом мер поїде у відрядження
Київський міський голова Віталій Кличко поїде у передріздвяне відрядження до Німеччини. Відповідне розпорядження з'явилося на сайті КМДА.
«Відбуваю у період з 3 до 6 січня до міст Мюнхен та Зеон-Зебрукк, що у Німеччині», - йдеться у розпорядженні, яке підписав Кличко.
Разом із мером у Німеччину поїде начальник відділу аналітичної роботи управління аналітичного забезпечення Київського міського голови КМДА Богдан Баласинович.
Нагадаємо, що з 27 грудня по 2 січня Київський міський голова перебував у погодженій із Президентом України щорічній відпустці.
Читайте також
Нагадаємо, мер столиці привітав киян з Новим роком.