Перший робочий тиждень 2018 року Кличко проведе у Німеччині

Перед Різдвом мер поїде у відрядження

Київський міський голова Віталій Кличко поїде у передріздвяне відрядження до Німеччини. Відповідне розпорядження з'явилося на сайті КМДА. «Відбуваю у період з 3 до 6 січня до міст Мюнхен та Зеон-Зебрукк, що у Німеччині», - йдеться у розпорядженні, яке підписав Кличко. Разом із мером у Німеччину поїде начальник відділу



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Фото: Главком Віталій Кличко

Перед Різдвом мер поїде у відрядження

Київський міський голова Віталій Кличко поїде у передріздвяне відрядження до Німеччини. Відповідне розпорядження з'явилося на сайті КМДА.

«Відбуваю у період з 3 до 6 січня до міст Мюнхен та Зеон-Зебрукк, що у Німеччині», - йдеться у розпорядженні, яке підписав Кличко.

Разом із мером у Німеччину поїде начальник відділу аналітичної роботи управління аналітичного забезпечення Київського міського голови КМДА Богдан Баласинович.

Нагадаємо, що з 27 грудня по 2 січня Київський міський голова перебував у погодженій із Президентом України щорічній відпустці.

Нагадаємо, мер столиці привітав киян з Новим роком.