Кубок Ліги чемпіонів відправлять в тур по Україні
- Сьогодні, 11:24
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Кубок Ліги чемпіонів-2018. Фото: 2plus2.ua
Кубок покажуть в різних містах України й зупиниться у столиціКубок Ліги чемпіонів покажуть в різних містах України. Під час плей-офф Ліги чемпіонів-2018 відбудеться традиційний тур трофею.
Про це заявив член антикорупційної ради при мері міста Києва Андрій Мірошниченко.
«Відбудеться провезення по всій країні Кубка Ліги чемпіонів», - розповів чиновник.
Нагадаємо, саме київський НСК «Олімпійський» 26 травня прийме фінальний матч, де і буде визначено переможця турніру.