Кубок Ліги чемпіонів відправлять в тур по Україні

Кубок покажуть в різних містах України й зупиниться у столиці

Кубок Ліги чемпіонів покажуть в різних містах України. Під час плей-офф Ліги чемпіонів-2018 відбудеться традиційний тур трофею. Про це заявив член антикорупційної ради при мері міста Києва Андрій Мірошниченко. «Відбудеться провезення по всій країні Кубка Ліги чемпіонів», - розповів чиновник. Нагадаємо, саме київський НСК