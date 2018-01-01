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    Кубок Ліги чемпіонів відправлять в тур по Україні

    Кубок покажуть в різних містах України й зупиниться у столиці
    Кубок Ліги чемпіонів покажуть в різних містах України. Під час плей-офф Ліги чемпіонів-2018 відбудеться традиційний тур трофею. Про це заявив член антикорупційної ради при мері міста Києва Андрій Мірошниченко. «Відбудеться провезення по всій країні Кубка Ліги чемпіонів», - розповів чиновник. Нагадаємо, саме київський НСК
    • Сьогодні, 11:24
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    Кубок Ліги чемпіонів-2018. Фото: 2plus2.ua
    Кубок Ліги чемпіонів-2018. Фото: 2plus2.ua

    Кубок покажуть в різних містах України й зупиниться у столиці

    Кубок Ліги чемпіонів покажуть в різних містах України. Під час плей-офф Ліги чемпіонів-2018 відбудеться традиційний тур трофею.

    Про це заявив член антикорупційної ради при мері міста Києва Андрій Мірошниченко.

    «Відбудеться провезення по всій країні Кубка Ліги чемпіонів», - розповів чиновник.

    Нагадаємо, саме київський НСК «Олімпійський» 26 травня прийме фінальний матч, де і буде визначено переможця турніру.

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