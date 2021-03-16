Два нові пости моніторингу повітря запрацювали у Києві (фото)

До кінця року планується обладнати ще три пости в правобережних районах міста

Встановлені нещодавно два стаціонарних пости моніторингу повітря у Дніпровському та Дарницькому районах столиці почали свою роботу. Про це повідомив на своєму сайті Київський міський голова Віталій Кличко, перевіряючи роботу одного з них.

«У Києві розпочали встановлювати сучасну систему, яка здійснюватиме якісний та системний автоматичний моніторинг якості повітря. Перші два пости, що вже встановили, працюють на вулиці Архітектора Вербицького, 26 та на Харківському шосе, 7/1», – сказав Кличко.

Так, обладнання та програмне забезпечення на нових постах моніторингу повітря відповідає європейським стандартам, зокрема директивам ЄС, та рекомендаціям ВООЗ. Системи з аналогічним принципом роботи працюють в Лондоні, Парижі, Мюнхені та інших європейських містах.

Система вимірює понад 10 показників: діоксид сірки (продукт горіння), діоксид азоту, оксид азоту, оксид вуглецю (чадний газ), озон, сірководень, аміак (задушливий запах, неорганічна сполука), а також пил. Влаштовані також і газоаналізатори, що вимірюють формальдегід, метил меркаптан, та пробовідбірники для важких металів.

Усі дані спостережень знаходяться у відкритому доступі і їх можна побачити в режимі онлайн на сайті КМДА

Показники можна побачити на карті, де відображається актуальний стан атмосферного повітря та погодні умови. Адже кожен мешканець столиці повинен мати актуальну та об’єктивну інформацію про стан повітря в місті. А також – отримувати чіткі рекомендації – що робити, коли якість повітря з певних причин погіршується.

«Поки місто має два таких пости моніторингу. Ще три пости плануємо встановити до кінця цього року – в Печерському, Оболонському та Солом'янському районах. Наразі управління екології КМДА напрацьовує план розвитку системи моніторингу і встановлення нових постів в усіх районах столиці. Києву потрібна власна стратегія поліпшення екологічної ситуації, яка брала б до уваги усі сфери життєдіяльності міста, що впливають на стан повітря – транспорт, діяльність промислових підприємств, озеленення та інші. І управління екології розробляє таку стратегію», – наголосив Віталій Кличко.

Як повідомлялося раніше, учора, 15 березня, міжнародна та вітчизняна системи моніторингу довкілля IQAir та SaveEcoBot зафіксували погіршення стану повітря в Києві до рівня «шкідливий» і «шкідливий для чутливих груп».

Також стало відомо, що Управління екології КМДА ініціювало підписання Меморандуму з усіма установами, що уповноважені спостерігати за якістю атмосферного повітря у столиці, щодо обміну даними для створення ефективної системи моніторингу та реагування.