Кличко дорікнув Раді за ігнорування закону про муніципальну поліцію



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У парламенті з 2015 року лежить законопроект, що передбачає створення муніципальної поліції

Києву потрібна муніципальна поліція, яка буде підзвітна громаді міста. Про це мер столиці Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції, відповідаючи на запитання ЗМІ.

«Хочу нагадати, що в столиці досі немає муніципальної поліції. Хоча ми давно виступаємо за її створення. У нас є муніципальна охорона, яка допомагає поліції. Але вона не має тих повноважень, що є у правоохоронців», - сказав він.

Мер зауважив, що муніципальна охорона може припиняти злочин і тримати порушника до приїзду поліції. Також може фіксувати порушення правил карантину. І ці матеріали можуть стати приводом для накладення штрафу на порушників через суд. Таке рішення ще наприкінці березня ухвалила комісія з надзвичайних ситуацій міста.

«Щодо муніципальної поліції. В парламенті з 2015 року лежить законопроект, що передбачає створення таких підрозділів. З тих пір він ухвалений тільки в першому читанні. А Києву потрібна муніципальна поліція. І ми постійно нагадуємо про це. Потрібна, щоб контролювати дотримання правопорядку на вулицях, для наведення ладу зі стихійною торгівлею, з паркуванням. І підзвітна вона має бути громаді міста», - наголосив Кличко.

Як повідомлялося, столична влада посилює контроль за дотриманням карантинних вимог і правил безпеки у Києві.

В усіх районах столиці вже працюють мобільні групи контролю за дотриманням карантинних вимог. Ці групи складаються з представників районних держадміністрацій, Держпродспоживслужби, Департаменту благоустрою, Національної поліції та муніципальної охорони. Мобільні групи щодня перевіряють дотримання протиепідемічних вимог у діяльності закладів торгівлі, громадського харчування, побутових послуг та інших. І, в разі недотримання працівниками чи відвідувачами встановлених правил, складають протокол про адміністративне порушення.