Забруднення повітря у столиці впритул наблизилося до критичних показників

Найближчими днями метеорологи не сподіваються на зміни на краще

Міжнародна та вітчизняна системи моніторингу довкілля IQAir та SaveEcoBot зафіксували погіршення стану повітря в Києві до рівня «шкідливий» і «шкідливий для чутливих груп».

Мапа Києва з датчиками SaveEcoBot

В Обсерваторії Срезневського повідомляли, що минулого тижня, з 2 до 6 березня, концентрація діоксиду сірки у 3-3,2 рази перевищувала граничнодопустимі норми на низці постів, діоксиду азоту – у 4,6-4,9 раза, формальдегіду – у 2,3-2,6 раза.

Дані iqair.com

За прогнозами гідрометцентру на найближчі дні, метеорологічні умови не сприятимуть розсіюванню шкідливих речовин у приземному шарі атмосфери.

Також стало відомо, що Управління екології КМДА ініціювало підписання Меморандуму з усіма установами, що уповноважені спостерігати за якістю атмосферного повітря у столиці, щодо обміну даними для створення ефективної системи моніторингу та реагування.

Нагадаємо, що минулого тижня Київ посідав 12 місце в рейтингу міст світу із забрудненим повітрям.