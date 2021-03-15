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    Забруднення повітря у столиці впритул наблизилося до критичних показників

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    Столиця України постійно займає перші місця в рейтингах міст з високою забрудненістю повітря&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Забруднення повітря у столиці впритул наблизилося до критичних показників
    Столиця України постійно займає перші місця в рейтингах міст з високою забрудненістю повітря    
    Фото: «Страна»

    Найближчими днями метеорологи не сподіваються на зміни на краще

    Міжнародна та вітчизняна системи моніторингу довкілля IQAir та SaveEcoBot зафіксували погіршення стану повітря в Києві до рівня «шкідливий» і «шкідливий для чутливих груп».

    Мапа Києва з датчиками SaveEcoBot

    Мапа Києва з датчиками SaveEcoBot

    В Обсерваторії Срезневського повідомляли, що минулого тижня, з 2 до 6 березня, концентрація діоксиду сірки у 3-3,2 рази перевищувала граничнодопустимі норми на низці постів, діоксиду азоту – у 4,6-4,9 раза, формальдегіду – у 2,3-2,6 раза.

    Дані iqair.com

    Дані iqair.com

    За прогнозами гідрометцентру на найближчі дні, метеорологічні умови не сприятимуть розсіюванню шкідливих речовин у приземному шарі атмосфери.

    Також стало відомо, що Управління екології КМДА ініціювало підписання Меморандуму з усіма установами, що уповноважені спостерігати за якістю атмосферного повітря у столиці, щодо обміну даними для створення ефективної системи моніторингу та реагування.

    Нагадаємо, що минулого тижня Київ посідав 12 місце в рейтингу міст світу із забрудненим повітрям.

    Теги: екологія Київ КМДА міст повітря столиця
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