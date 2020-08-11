Рівень забруднення повітря в Києві зашкалює: де небезпечно дихати



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Кліматологи прогнозують, у найближчі дні метеорологічні умови не сприятимуть накопиченню шкідливих домішок у приземному шарі атмосфери.

З 4 по 10 серпня 2020 року у повітрі Києва зафіксовано перевищення середньодобових гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського за даними спостережень на стаціонарних постах.

Так, зафіксовано перевищення:

завислих речовин (пилу) – у 1,5-1,1 раза на проспекті Перемоги, Бессарабсь­кій площі, вулиці Каунаській;

діоксиду сірки – у 1,5-1,8 раза на площах Бессарабській, Перемоги і Деміївській, проспекті Перемоги, вулицях Олександра Довженка, Семена Скляренка, Інженера Бородіна; у 1,2-1,4 раза на усіх інших постах, за винятком проспекту Науки, 37, де перевищень не спостерігалось;

оксиду вуглецю – у 1,1 раза на вулиці Семена Скляренка;

діоксиду азоту – у 6,0-6,7 рази на Оболонському проспекті та вулиці Каунаській; у 4,9-5,7 раза – на площах Бессарабській, Перемоги і Деміївській, вулицях Скляренка та Інженера Бородіна; у 2,7-4,4 раза на усіх інших постах, за винятком проспекту Науки, де перевищень не спостерігалось;

формальдегіду – у 3,1-3,3 рази – на Оболонському проспекті та вулиці Скляренка; у 2,5-2,9 раза – на площах Перемоги, Бессарабській та Деміївській, проспекті Перемоги, вулицях Попудренка, Довженка, бульварі Вацлава Гавела; у 1,3-2,2 раза – на усіх інших постах міста.

Всього на 16 стаціонарних постах обсерваторії з 4 по 10 серпня 2020 року було відібрано та проаналізовано 1570 проб атмосферного повітря.

«Загалом, порівняно з попереднім тижнем, зафіксовано незначні коливання вмісту забруднювальних домішок у повітрі міста: середній вміст формальдегіду слабко підвищився, інших забруднювальних домішок – дещо знизився або не змінився», - повідомили експерти.

Враховуючи прогнози Українського гідрометцентру на найближчі дні, метеорологічні умови, а саме зниження температури повітря, не сприятимуть накопиченню шкідливих домішок у приземному шарі атмосфери.

Раніше головний синоптик України Микола Кульбіда повідоми, де в Україні найчистіше повітря.