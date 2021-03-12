Шведи презентували електричний самокат-вантажівку

Шведська Polestar показала електричний самокат для кур’єрських служб

Шведи презентували незвичний самокат. По-перше, він електричний. Але цим, звісно, сьогодні нікого не здивуєш. По-друге, і це найголовніше, цей самокат фактично є вантажним. Він призначений для кур’єрських служб і може перевезти близько 275 кілограмів вантажу.

Розробкою новинки займалася Polestar – шведська компанія, яка входить до складу Volvo Cars і займається розробкою електромобілів.

За задумом авторів проекту, самокат можна буде випростовувати для доставки невеликих вантажів в межах «останньої милі».

Polestar Re:Move

Новинка являє собою вантажну платформу з двома колесами попереду (для більшої стійкості) і одним ззаду.

Корпус самоката виготовлений з переробленого алюмінію, а його габарити дозволять використовувати такий транспорт не тільки на автомобільних дорогах, а й на звичайних велосипедних доріжках.

Новинку назвали Re:Move. Концепт розроблявся спільно з декількома компаніями: