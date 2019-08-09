Двох столичних прокурорів затримано на хабарі у $5 тис. (фото)



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Кошти передавались прокурорам за посередництва цивільної особи Фото: ДБР

Прокурори однієї з київських прокуратур вимагали від підприємця гроші за непритягнення до кримінальної відповідальності

Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у Києві, затримали двох прокурорів однієї з місцевих прокуратур за вимагання та отримання неправомірної вигоди від підприємця. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

За попередньою інформацією, прокурори однієї з київських місцевих прокуратур вимагали від підприємця 5 тисяч доларів США. За неправомірну вигоду правоохоронці обіцяли не притягувати підприємця до кримінальної відповідальності та сприяти у роботі його АЗС. Кошти передавались прокурорам за посередництва цивільної особи.

Прокурорів затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання ними неправомірної вигоди.

Проведено обшуки за місцем роботи правоохоронців.

Прокурорам буде повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою, поєднаному з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України) та обрано для них запобіжний захід.

Процесуальне керівництво в кримінальному провадженні здійснює Генеральна інспекція Генпрокуратури. Оперативний супровід – Департамент захисту економіки Національної поліції України.

У разі доведення вини затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю, з конфіскацією майна.