СБУ викрила на хабарях депутата однієї з міськрад Запоріжжя (фото)



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Фото: ssu.gov.ua

Співробітники СБУ затримали депутата під час чергового візиту до директора ринка за «траншем» у розмірі 17 тис грн

Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарях депутата однієї з міських рад Запорізької області. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що посадовець систематично вимагав від директора місцевого ринку різні суми неправомірної вигоди за не створення перешкод у господарській діяльності.

Співробітники СБУ затримали депутата відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час чергового візиту до директора ринка за «траншем» у розмірі 17 тис грн.

Фото: ssu.gov.ua

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України вирішується питання щодо оголошення депутату про підозру.

Заходи з викриття зловмисника проводились спільно зі слідчим Нацполіції під процесуальним керівництвом прокуратури області.