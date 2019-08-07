  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    СБУ викрила на хабарях депутата однієї з міськрад Запоріжжя (фото)

    • Розсилка
    СБУ викрила на хабарях депутата однієї з міськрад Запоріжжя (фото)
    Фото: ssu.gov.ua

    Співробітники СБУ затримали депутата під час чергового візиту до директора ринка за «траншем» у розмірі 17 тис грн

    Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарях депутата однієї з міських рад Запорізької області. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

    Оперативники спецслужби встановили, що посадовець систематично вимагав від директора місцевого ринку різні суми неправомірної вигоди за не створення перешкод у господарській діяльності.

    Співробітники СБУ затримали депутата відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час чергового візиту до директора ринка за «траншем» у розмірі 17 тис грн.

    Фото: ssu.gov.ua
    Фото: ssu.gov.ua

    У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України вирішується питання щодо оголошення депутату про підозру.

    Заходи з викриття зловмисника проводились спільно зі слідчим Нацполіції під процесуальним керівництвом прокуратури області.

    Читайте також
    Запоріжжя СБУ хабар
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ