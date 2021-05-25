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    Двох власниць турагентств у Києві підозрюють у нелегальному переправленні іноземців

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    У квартирах підозрюваних відбулися обшуки - Двох власниць турагентств у Києві підозрюють у нелегальному переправленні іноземців
    У квартирах підозрюваних відбулися обшуки
    Фото: Київська міська прокуратура

    Правоохоронці зафіксували організацію переправлення громадянина Пакистану до України

    Столичними правоохоронцями викрито та повідомлено про підозру групі осіб, яких підозрюють у сприянні та організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України за попередньою змовою з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України). Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    За даними слідства, нелегальний бізнес організували дві мешканки столиці – засновниці туристичних фірм. З метою незаконного переправлення іноземців через державний кордон України вони за грошову винагороду фіктивно працевлаштовували останніх на підприємствах, які фактично не здійснювали жодної господарської діяльності.

    У ході контролю за вчиненням злочином зафіксовано передачу фігуранткам 17 тис. грн за організацію переправлення громадянина Пакистану до України шляхом працевлаштування його на одну із фіктивних фірм.

    У ході обшуків вилучено печатки суб’єктів господарської діяльності та документи на працевлаштування іноземців.

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    Двох власниць турагентств у Києві підозрюють у нелегальному переправленні іноземців
    Двох власниць турагентств у Києві підозрюють у нелегальному переправленні іноземців
    Двох власниць турагентств у Києві підозрюють у нелегальному переправленні іноземців
    Двох власниць турагентств у Києві підозрюють у нелегальному переправленні іноземців
    Двох власниць турагентств у Києві підозрюють у нелегальному переправленні іноземців

    Наразі тривають слідчі розшукові дії та вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

    До слова, столична влада планує найближчим часом перевірити квартири-мурашники, де зареєстровано аномальну кількість людей. Таким чином збільшується кількість нелегальних мігрантів, узаконюють іноземних кримінальних елементів та надають їм права постійного проживання в Україні. Наприклад, у Києві виявили квартиру по вулиці Максима Берлинського, площею близько 30 кв. м, в якій прописано більше тисячі осіб. Ще в одній квартирі по вулиці Кудряшова – 740 осіб.

    Теги: Національна поліція України прокуратура Київ кримінал бізнес мігранти кордон
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    Двох власниць турагентств у Києві підозрюють у нелегальному переправленні іноземців