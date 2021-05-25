Двох власниць турагентств у Києві підозрюють у нелегальному переправленні іноземців

Правоохоронці зафіксували організацію переправлення громадянина Пакистану до України

Столичними правоохоронцями викрито та повідомлено про підозру групі осіб, яких підозрюють у сприянні та організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України за попередньою змовою з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України). Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

За даними слідства, нелегальний бізнес організували дві мешканки столиці – засновниці туристичних фірм. З метою незаконного переправлення іноземців через державний кордон України вони за грошову винагороду фіктивно працевлаштовували останніх на підприємствах, які фактично не здійснювали жодної господарської діяльності.

У ході контролю за вчиненням злочином зафіксовано передачу фігуранткам 17 тис. грн за організацію переправлення громадянина Пакистану до України шляхом працевлаштування його на одну із фіктивних фірм.

У ході обшуків вилучено печатки суб’єктів господарської діяльності та документи на працевлаштування іноземців.

Наразі тривають слідчі розшукові дії та вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

До слова, столична влада планує найближчим часом перевірити квартири-мурашники, де зареєстровано аномальну кількість людей. Таким чином збільшується кількість нелегальних мігрантів, узаконюють іноземних кримінальних елементів та надають їм права постійного проживання в Україні. Наприклад, у Києві виявили квартиру по вулиці Максима Берлинського, площею близько 30 кв. м, в якій прописано більше тисячі осіб. Ще в одній квартирі по вулиці Кудряшова – 740 осіб.