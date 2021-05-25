У Києві затримали шахрайок, які «знімали порчу»

За підозрою у шахрайстві затримані дві мешканки Київщини

Зловмисниці виманили у потерпілих майже 22 тис. грн

Столичні правоохоронці повідомили про підозру двом жінкам за вчинення шахрайства і грабежу на Оболоні. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

До поліції звернулась 60-річна киянка та повідомила, що на проспекті Рокосовського до неї підійшли дві жінки та виманили 8 тис. грн. Зловмисниці діяли за наступною схемою: провели потерпілу до місця її проживання та попросили винести гроші та золоті прикраси, щоб зняти порчу.

Крім того, на спецлінію 102 надійшло повідомлення від 84-річної місцевої мешканки, що жінки виманили у неї понад 13 тис. грн. Одна зі зловмисниць провела її до помешкання та прослідкувала, щоб киянка повернулась із грошима. Шахрайки забрали кошти, пообіцявши зняти порчу та повернути їх наступного дня.

Оперативні співробітники Оболонського управління поліції переглянули записи з камер відеоспостереження, розміщених по маршруту слідування зловмисниць.

Під час відпрацювання території району поліцейські виявили та затримали жінок, схожих за описом потерпілих. Ними виявились 59-ти та 41-річні мешканки Київщини. Їх затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури слідчий повідомив фігуранткам про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 186 (Грабіж) та ч. 2 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Наразі районний суд столиці вирішує питання щодо обрання зловмисницям запобіжного заходу. За скоєне їм загрожує до шести років позбавлення волі.

Як повідомлялося, троє злочинців видурили гроші у старенької киянки. Зловмисники зателефонували 83-річній пенсіонерці та представились працівниками правоохоронних органів. Далі повідомили жінці, що її онука нібито спричинила ДТП, внаслідок якої постраждала вагітна, тож негайно необхідні кошти на лікування потерпілої та на укладення мирної угод без відкриття кримінального провадження. Пенсіонерка розгубилась від отриманої інформації, тож коли незнайомці прийшли до помешкання, передала свої заощадження у сумі близько 500 тис. грн.