  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    У київській квартирі на 30 кв.м виявили тисячу прописаних осіб

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Наразі&nbsp;законодавчих обмежень по кількості реєстрацій на площу житла &ndash; немає - У київській квартирі на 30 кв.м виявили тисячу прописаних осіб
    Наразі законодавчих обмежень по кількості реєстрацій на площу житла – немає
    Фото з відкритих джерел

    Квартири-мурашники, яких у Києві більше сотні, перевірять

    У Києві є квартира по вулиці Максима Берлинського, площею близько 30 кв м, в якій прописано більше тисячі осіб. Ще в одній квартирі по вулиці Кудряшова – 740 осіб. Столична влада планує найближчим часом перевірити подібні квартири-мурашники, де зареєстровано аномальну кількість людей. Як розповів заступник голови КМДА Костянтин Усов, подібних «густонаселених» квартир у Києві більше сотні.

    «Це окремий, напівлегальний бізнес. Його наслідок для держави – збільшення нелегальних мігрантів, узаконення іноземних кримінальних елементів та надання їм права постійного проживання в Україні, а також запис у «кияни» мешканців інших регіонів. Діти цих мешканців займають місця ваших малюків у дитячих садочках та школах. Вони отримують соціальні, медичні та транспортні пільги. Створюють додаткове навантаження на місцевий бюджет. Їхні голоси використовуються для маніпуляцій на виборах», – розповів заступник Кличка.

    Крім того, такі реєстрації унеможливлюють мобілізацію призовників. Отже, місто хоче це припинити і захистити права справжніх киян, проте є юридичні нюанси. Адже законодавчих обмежень по кількості реєстрацій на площу житла – немає. Як і норми, яка би зобов’язувала особу там проживати.

    «Вихід – загальне скасування інституту реєстрації (прописки) і прив’язка всіх адміністративних сервісів до фактичного місця проживання, – вважає столичний чиновник. – Поки законодавець це не врегулював, будемо діяти по-іншому. Київська міська державна адміністрація домовилась разом зі Службою безпеки України, Державною міграційною службою та податковими органами організувати спільні точкові «удари» по місцях масової реєстрації».

    Зокрема, столична влада перевірить:

    • скільки за такими адресами зареєстровано дітей і чи фактично вони проживають там разом з батьками;
    • чи отримують власники таких квартир допомогу по безробіттю;
    • чи сплачують мешканці цих квартир податки за свою фактичну діяльність, а їхні господарі – за надання своїх послуг, або за надання в оренду майна;
    • чи розраховуються усі ці жителі за комунальні послуги, наприклад, з вивезення сміття;
    • чи проживають фактично за цими адресами іноземні «гості», які мають відповідні посвідки.

    «До того ж, ми розпочинаємо активну роз’яснювальну роботу серед населення – адреси всіх цих квартир вже розвішані в кожному ЦНАПі міста і невдовзі будуть у директорів усіх шкіл та дитсадків Києва», – резюмував Усов.

    Теги: Київ податки бізнес житло КМДА місто квартира населення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У київській квартирі на 30 кв.м виявили тисячу прописаних осіб