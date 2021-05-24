У київській квартирі на 30 кв.м виявили тисячу прописаних осіб

Квартири-мурашники, яких у Києві більше сотні, перевірять

У Києві є квартира по вулиці Максима Берлинського, площею близько 30 кв м, в якій прописано більше тисячі осіб. Ще в одній квартирі по вулиці Кудряшова – 740 осіб. Столична влада планує найближчим часом перевірити подібні квартири-мурашники, де зареєстровано аномальну кількість людей. Як розповів заступник голови КМДА Костянтин Усов, подібних «густонаселених» квартир у Києві більше сотні.

«Це окремий, напівлегальний бізнес. Його наслідок для держави – збільшення нелегальних мігрантів, узаконення іноземних кримінальних елементів та надання їм права постійного проживання в Україні, а також запис у «кияни» мешканців інших регіонів. Діти цих мешканців займають місця ваших малюків у дитячих садочках та школах. Вони отримують соціальні, медичні та транспортні пільги. Створюють додаткове навантаження на місцевий бюджет. Їхні голоси використовуються для маніпуляцій на виборах», – розповів заступник Кличка.

Крім того, такі реєстрації унеможливлюють мобілізацію призовників. Отже, місто хоче це припинити і захистити права справжніх киян, проте є юридичні нюанси. Адже законодавчих обмежень по кількості реєстрацій на площу житла – немає. Як і норми, яка би зобов’язувала особу там проживати.

«Вихід – загальне скасування інституту реєстрації (прописки) і прив’язка всіх адміністративних сервісів до фактичного місця проживання, – вважає столичний чиновник. – Поки законодавець це не врегулював, будемо діяти по-іншому. Київська міська державна адміністрація домовилась разом зі Службою безпеки України, Державною міграційною службою та податковими органами організувати спільні точкові «удари» по місцях масової реєстрації».

Зокрема, столична влада перевірить:

скільки за такими адресами зареєстровано дітей і чи фактично вони проживають там разом з батьками;

чи отримують власники таких квартир допомогу по безробіттю;

чи сплачують мешканці цих квартир податки за свою фактичну діяльність, а їхні господарі – за надання своїх послуг, або за надання в оренду майна;

чи розраховуються усі ці жителі за комунальні послуги, наприклад, з вивезення сміття;

чи проживають фактично за цими адресами іноземні «гості», які мають відповідні посвідки.

«До того ж, ми розпочинаємо активну роз’яснювальну роботу серед населення – адреси всіх цих квартир вже розвішані в кожному ЦНАПі міста і невдовзі будуть у директорів усіх шкіл та дитсадків Києва», – резюмував Усов.