Столичний фотограф створював дитячу порнографію, шантажуючи дівчинку

Під час обшуку виявлено та вилучено численні фото та відео дитячої порнографії дев'ятирічної дівчинки та інших малолітніх осіб

Столичні правоохоронці повідомили про підозру 38-річному киянину за фактом створення дитячої порнографії із залученням малолітньої дівчинки (ч. 4 ст. 301-1 КК України). Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку квітня 2021 року підозрюваний створив в Instagram фейковий профіль під вигаданою назвою та розпочав переписуватися із 9-річною дівчинкою, теж представившись дівчинкою.

Реалізуючи свій злочинний умисел та налагодивши контакт і отримавши певну довіру дівчинки, чоловік вмовив її до створення особистих зображень в оголеному вигляді.

Отримавши декілька відвертих фото, чоловік шляхом шантажу та погроз їх розповсюдження стороннім особам, примусив малолітню зробити інші відверті фотознімки в сексуальних образах з моделюванням сексуальної поведінки та зображенням її статевих органів, що відповідно до закону України «Про захист суспільної моралі» відноситься до дитячої порнографії.

Зловмисником виявився дитячий фотограф. Чоловік одружений та має двох дітей.

У ході проведеного обшуку за місцем проживання чоловіка, зокрема, на мобільному телефоні та комп’ютері, виявлено та вилучено численні фото та відео дитячої порнографії 9-річної дівчинки та інших малолітніх осіб.

Наразі слідчі дії тривають. Вирішується питання щодо обрання чоловіку запобіжного заходу.

Зазначимо, що у 2021 році Кримінальний кодекс України доповнено статтею 301-1, якою суттєво посилено кримінальну відповідальність за створення та розповсюдження дитячої порнографії, а також введено відповідальність за зберігання вказаних матеріалів.

Санкція статті передбачає покарання від 9 до 15 років позбавлення волі.