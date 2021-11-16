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    Двоє ділків намагалися вивезти з України авіаційні насоси (фото)

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    Правоохоронці виявили та вилучили авіаційні насоси та контактори на одному з митних постів Київської митниці - Двоє ділків намагалися вивезти з України авіаційні насоси (фото)
    Правоохоронці виявили та вилучили авіаційні насоси та контактори на одному з митних постів Київської митниці
    фото: СБУ

    СБУ затримала українців, які вивозили за кордон військові товари

    Контррозвідники Служби безпеки України викрили двох українців, які незаконно вивозили за кордон товари військового призначення. Як повідомляє пресслужба СБУ, злочинну схему організували мешканці Дніпропетровської області.

    Як стало відомо співробітникам СБУ, чоловіки купували в Україні авіаційні агрегати та комплектуючі до військової техніки, а потім вивозили до країн близького зарубіжжя для потреб військово-промислових підприємств та військових об'єктів цих країн.

    Правоохоронці виявили та вилучили авіаційні насоси та контактори на одному з митних постів Київської митниці.

    У ході обшуків також вилучено понад 200 одиниць товарів та авіаційну техніку сумнівного походження (стартер-генератори, плунжерні насоси, клапани, спеціальні фільтри та інше пілотажно-навігаційне електронне обладнання для чутливих вузлів військових літаків), супровідні документи до них, печатки та штампи на продукцію, матеріали листування українців з іноземними замовниками, електронно-обчислювальна техніка, засоби зв'язку тощо.

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    Двоє ділків намагалися вивезти з України авіаційні насоси (фото)
    Двоє ділків намагалися вивезти з України авіаційні насоси (фото)
    Двоє ділків намагалися вивезти з України авіаційні насоси (фото)
    Двоє ділків намагалися вивезти з України авіаційні насоси (фото)
    Двоє ділків намагалися вивезти з України авіаційні насоси (фото)
    Двоє ділків намагалися вивезти з України авіаційні насоси (фото)
    Двоє ділків намагалися вивезти з України авіаційні насоси (фото)

    Вирішується питання про оголошення зловмисникам підозри у скоєнні злочину, передбаченого ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) КК України.

    Раніше Служба безпеки України передала Міністерству оборони партію озброєння на 1 млрд гривень, яке вилучила під час спецоперацій.

    Теги: СБУ військові військова техніка Дніпропетровщина кордон озброєння
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    Двоє ділків намагалися вивезти з України авіаційні насоси (фото)