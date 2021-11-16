Українські захисники збили російський «Орлан-10»

БПЛА росіян перетнув лінію розмежування в зоні проведення Операції Об'єднаних сил

Українські засоби радіоелектронної боротьби збили ворожий безпілотник «Орлан-10», який перетнув лінію розмежування. Про це інформує пресцентр Операції Об’єднаних сил.

«Засобами радіоелектронної боротьби було примушено до посадки БПЛА противника який перетнув лінію розмежування на Донеччині. Ворожий літальний апарат зовнішніх ушкоджень не зазнав», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що українські військові вже ідентифікували захоплений безпілотний літак противника.

«Ним виявився БПЛА, котрий належить до російського багатоцільового безпілотного авіаційного комплексу «Орлан-10», що призначений для ведення розвідки та коректування вогню артилерії», – підкреслюють у штабі.

У штабі нагадали також, що «Орлан-10» виробляє російське ТОВ «Спеціальний технологічний центр» у Санкт-Петербурзі і цей комплекс стоїть виключно на озброєнні збройних сил Російської Федерації.

«Крилатий трофей є беззаперечним доказом та документальним підтвердження присутності російських військ, озброєння та техніки на території України», – резюмували в штабі.

Напередодні ЗМІ повідомили, що російський спецназ відпрацював захоплення адмінбудівель на сході та півдні України.

Як відомо, останні тижні Москва активно переміщає свої військові підрозділи поблизу українського кордону, створюючи загрозу вторгнення. Зокрема, наразі співробітники західних спецслужб мають у своєму розпорядженні дані, які свідчать про високу ймовірність нового російського вторгнення в Україну та дестабілізації ситуації біля кордону.

За підрахунками керівництва Збройних сил, на Донбасі постійно перебуває понад дві тисячі російських військових.

До слова, нещодавно президент РФ Путін поскаржився Меркель на українські безпілотники.

Як відомо, раніше США слідом за Британією заявили про готовність надати військову підтримку Україні.

Минулого тижня адміністрація Байдена заявила, що «занепокоєна» російськими військовими діями поблизу кордону України, водночас стверджуючи, що відданість США суверенітету України «залізна».

Нагадаємо, оперативна група до 600 британських військовослужбовців готова розгорнутися в Україні на тлі побоювання російського вторгнення.

Лише нещодавно РНБО визнала: Росія готує військовий тиск на кордоні з Україною.

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