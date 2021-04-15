Дворічного хлопчика знайшли в лісі в закинутій будівлі. Деталі пошукової операції

У поліції розповіли, за яких обставин зникла дитина

Дворічного хлопчика Богдана Уніченка, який зник у с Рагівка Вишгородського району Київщини 14 квітня, знайшли за 5 кілометрів від населеного пункту, в болотяній місцевості в закинутій недобудованій будівлі. Про це повідомила «Суспільному» Марина Ярмак, начальниця служби у справах дітей та сім'ї Поліської райдержадміністрації.

«З дитиною все гаразд, приїхала швидка, ніяких ознак травматизму чи поганого самопочуття в дитини немає», – зазначила вона.

Водночас батьки будуть нести відповідальність по 184 ст. Сімейного кодексу «Невиконання батьківських зобов'язань».

«Відповідно, я як начальник служби у справах дітей поставлю цю сім'ю на облік в «сім'ї, яка опинилась в складних життєвих обставинах» і вона буде під контролем», – повідомила Ярмак.

Волонтер SARVA та координатор пошуку Олексій Геращенко розповів «Суспільному», що пошукова операція не припинялась від вечора 14 квітня.

Як розповіли ТСН у пресслужбі поліції Київської області, батько вирішив піти до лісу, аби нарубати дров, дитина пішла разом з ним. «Але батько побачив це згодом. Батько сказав, аби дитина йшла до будинку, оскільки будинок розташований біля лісу. Дитина розвернулася та пішла. Батьки пробували самі знайти до 10 години (вечора. – Ред.), але пошуки були марними», – повідомили у поліції.

Нагадаємо, вчора, 14 квітня, близько 21:00 до чергової частини відділення поліції № 1 (смт. Іванків) Вишгородського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що у селі Рагівка з подвір’я зник малолітній хлопчик. Мати виявила відсутність сина близько 16 години дня і спочатку намагалася шукати хлопчика власними силами, однак не знайшла та звернулась до поліції.

До пошуків хлопчика максимально залучили всі служби поліції Київщини, на місці працюють Нацгвардійці, працівники ДСНС.

Правоохоронці шукали дитину всю ніч. Вранці до пошуків підключили аеророзвідку, поліцейські проводили подвірний обхід, перевірили закинуті будівлі та колодязі. Правоохоронці розширили радіус пошуків – почали шукати дитину в найближчих селах. До заходів підключились волонтери.

Близько 13:00 15 квітня правоохоронці Київщини розшукали хлопчика.

Наразі життю та здоров'ю дитини нічого не загрожує.