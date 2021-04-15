До пошуків малюка, що зник на Київщині, підключили аеророзвідку (фото)

Правоохоронці розширили радіус пошуків дитини

На Київщині тривають масштабні пошуки зниклого дворічного Богдана Уніченка.

До пошуків хлопчика максимально задіяні всі служби поліції Київщини, на місці працюють Нацгвардійці, працівники ДСНС. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Правоохоронці шукали дитину всю ніч. Вранці до пошуків підключили аеророзвідку, поліцейські проводять подвірний обхід. Вже перевірили закинуті будівлі та колодязі. Наразі правоохоронці розширили радіус пошуків – шукатимуть дитину в найближчих селах. До заходів підключились волонтери.

Прикмети зниклого хлопчика: на вигляд 2-3 роки, зріст 95 см, худорлявої статури, волосся світло-русяве, обличчя кругле, очі сірі.

Був одягнений: шапка синя з білими смужками, світло-блакитна куртка, коричневі штани та коричневі черевики.

«Якщо у вас є будь-яка інформація щодо можливого місця перебування дитини, повідомте про це на спецлінію поліції «102» або до Вишгородського районного управління поліції!» - закликають правоохоронці.

Нагадаємо, вчора, 14 квітня, близько 21:00 до чергової частини відділення поліції № 1 (смт. Іванків) Вишгородського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що у селі Рагівка з подвір’я зник малолітній хлопчик. Мати виявила відсутність сина близько 16 години дня і спочатку намагалася шукати хлопчика власними силами, однак не знайшла та звернулась до поліції.