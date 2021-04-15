  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    До пошуків малюка, що зник на Київщині, підключили аеророзвідку (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Зник безвісти Богдан Уніченко, 2,5 роки - До пошуків малюка, що зник на Київщині, підключили аеророзвідку (фото)
    Зник безвісти Богдан Уніченко, 2,5 роки
    Фото: Нацполіція

    Правоохоронці розширили радіус пошуків дитини

    На Київщині тривають масштабні пошуки зниклого дворічного Богдана Уніченка.

    До пошуків хлопчика максимально задіяні всі служби поліції Київщини, на місці працюють Нацгвардійці, працівники ДСНС. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Правоохоронці шукали дитину всю ніч. Вранці до пошуків підключили аеророзвідку, поліцейські проводять подвірний обхід. Вже перевірили закинуті будівлі та колодязі. Наразі правоохоронці розширили радіус пошуків – шукатимуть дитину в найближчих селах. До заходів підключились волонтери.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    До пошуків малюка, що зник на Київщині, підключили аеророзвідку (фото)
    До пошуків малюка, що зник на Київщині, підключили аеророзвідку (фото)
    До пошуків малюка, що зник на Київщині, підключили аеророзвідку (фото)
    До пошуків малюка, що зник на Київщині, підключили аеророзвідку (фото)

    Прикмети зниклого хлопчика: на вигляд 2-3 роки, зріст 95 см, худорлявої статури, волосся світло-русяве, обличчя кругле, очі сірі.

    Був одягнений: шапка синя з білими смужками, світло-блакитна куртка, коричневі штани та коричневі черевики.

    «Якщо у вас є будь-яка інформація щодо можливого місця перебування дитини, повідомте про це на спецлінію поліції «102» або до Вишгородського районного управління поліції!» - закликають правоохоронці.

    Нагадаємо, вчора, 14 квітня, близько 21:00 до чергової частини відділення поліції № 1 (смт. Іванків) Вишгородського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що у селі Рагівка з подвір’я зник малолітній хлопчик. Мати виявила відсутність сина близько 16 години дня і спочатку намагалася шукати хлопчика власними силами, однак не знайшла та звернулась до поліції.

    Теги: Національна поліція України ДСНС діти Київщина розшук
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies