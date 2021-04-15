Поліція знайшла хлопчика, що зник на Київщині (фото)

Здоров'ю дитини нічого не загрожує

Правоохоронці Київщини розшукали малолітнього Богдана Уніченка, що зник учора в селі Рагівка Вишгородського району. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Менше доби знадобилося оперативникам карного розшуку, щоб розшукати дворічну дитину.

Наразі життю та здоров'ю дитини нічого не загрожує.

Дитину знайшли у полі. Фото: Нацполіція

Правоохоронці розшукали дитину. Фото: Андрій Нєбитов, Facebook

Нагадаємо, вчора, 14 квітня, близько 21:00 до чергової частини відділення поліції № 1 (смт. Іванків) Вишгородського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що у селі Рагівка з подвір’я зник малолітній хлопчик. Мати виявила відсутність сина близько 16 години дня і спочатку намагалася шукати хлопчика власними силами, однак не знайшла та звернулась до поліції.

До пошуків хлопчика максимально залучили всі служби поліції Київщини, на місці працюють Нацгвардійці, працівники ДСНС.

Правоохоронці шукали дитину всю ніч. Вранці до пошуків підключили аеророзвідку, поліцейські проводили подвірний обхід, перевірили закинуті будівлі та колодязі. Правоохоронці розширили радіус пошуків – почали шукати дитину в найближчих селах. До заходів підключились волонтери.