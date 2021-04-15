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    На Київщині масштабна пошукова операція: зник дворічний хлопчик

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    Зник безвісти Богнад Уніченко - На Київщині масштабна пошукова операція: зник дворічний хлопчик
    Зник безвісти Богнад Уніченко
    Фото: Нацполіція

    До пошуку дитини задіяні поліцейські, нацгвардійці, рятувальники, кінологи

    14 квітня у сел. Рагівка на Київщині зник хлопчик, якому 2,5 років. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    «14.04.2021 до чергової частини Іванківського відділення поліції Вишгородського РУП надійшло повідомлення про те, що у селі Рагівка з подвір’я зник малолітній Богдан Уніченко. Мати дитини виявила відсутність сина близько 16 години дня і з того часу до 21 години намагалась знайти хлопчика власними силами, однак не знайшла та звернулась до поліції», - йдеться в повідомленні.

    На місці організовані пошукові заходи. Максимально задіяно особовий склад Вишгородського районного управління поліції, усі служби ГУНП в Київській області на чолі з заступником начальника Максимом Очеретяним, бійці ПСПОП «Миротворець», кінологи, Нацгвардійці та служби ДСНС.

    Пошуки тривають.

    Поліція Київщини просить усіх небайдужих громадян допомогти в пошуку хлопчика.

    Як повідомлялося, 14 квітня співробітники поліції, які несуть службу у столичному метрополітені, виявили в підземному переході станції метро «Нивки» трирічного хлопчика, який блукав один

    8 березня у Вінниці розшукали 6-річного хлопчика, якого п’яна мама залишила самого на зупинці громадського транспорту, а сама пішла додому.

    21 березня на півночі Житомирщини правоохоронці знайшли в лісі хлопчика віком 2 роки і 3 місяці, про зникнення якого до поліції повідомила овручанка.

    Теги: Національна поліція України діти Київщина розшук
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