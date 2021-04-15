На Київщині масштабна пошукова операція: зник дворічний хлопчик

До пошуку дитини задіяні поліцейські, нацгвардійці, рятувальники, кінологи

14 квітня у сел. Рагівка на Київщині зник хлопчик, якому 2,5 років. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

«14.04.2021 до чергової частини Іванківського відділення поліції Вишгородського РУП надійшло повідомлення про те, що у селі Рагівка з подвір’я зник малолітній Богдан Уніченко. Мати дитини виявила відсутність сина близько 16 години дня і з того часу до 21 години намагалась знайти хлопчика власними силами, однак не знайшла та звернулась до поліції», - йдеться в повідомленні.

На місці організовані пошукові заходи. Максимально задіяно особовий склад Вишгородського районного управління поліції, усі служби ГУНП в Київській області на чолі з заступником начальника Максимом Очеретяним, бійці ПСПОП «Миротворець», кінологи, Нацгвардійці та служби ДСНС.

Пошуки тривають.

Поліція Київщини просить усіх небайдужих громадян допомогти в пошуку хлопчика.

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