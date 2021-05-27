Екологи б’ють на сполох: у Гідропарку залили бетоном ділянку біля води (фото)

На пляжі вирили котлован і залили бетоном

Будівельні роботи ведуться на відстані близько 20 метрів від річки Дніпро

На пляжі «Молодіжний», що розташований на Долобецькому острові в Гідропарку, який входить до регіонального ландшафтного парку «Дніпровські острови», розпочалося незрозуміле будівництво. Про це повідомляє організація «Київський еколого-культурний центр».

На думку екологів, тут буде споруджений «черговий притон».

«Днями посеред пляжу вирили котлован і залили його бетоном. Скоро, напевно, тут з'явиться гендель і паркан. Молодіжний пляж буде остаточно знищено», – повідомили в організації.

Зазначається, що будівництво проводиться без узгодження Управління екології та природних ресурсів КМДА на відстані близько 20 метрів від річки Дніпро.

Екологи нагадали, що будівництво відбувається в порушення статті 89 Водного кодексу України, яка забороняє будь-яке будівництва в прибережній захисній смузі річок та озер на відстані не менше 100 метрів (для Дніпра).

Директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко звернувся до Держекоінспекції України із заявою про проведення позапланової перевірки даного об'єкта з метою з'ясувати його законність.