  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Екологи б’ють на сполох: у Гідропарку залили бетоном ділянку біля води (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На пляжі вирили котлован і залили бетоном - Екологи б’ють на сполох: у Гідропарку залили бетоном ділянку біля води (фото)
    На пляжі вирили котлован і залили бетоном
    Фото: Київський еколого-культурний центр

    Будівельні роботи ведуться на відстані близько 20 метрів від річки Дніпро

    На пляжі «Молодіжний», що розташований на Долобецькому острові в Гідропарку, який входить до регіонального ландшафтного парку «Дніпровські острови», розпочалося незрозуміле будівництво. Про це повідомляє організація «Київський еколого-культурний центр».

    На думку екологів, тут буде споруджений «черговий притон».

    «Днями посеред пляжу вирили котлован і залили його бетоном. Скоро, напевно, тут з'явиться гендель і паркан. Молодіжний пляж буде остаточно знищено», – повідомили в організації.

    Зазначається, що будівництво проводиться без узгодження Управління екології та природних ресурсів КМДА на відстані близько 20 метрів від річки Дніпро.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Екологи б’ють на сполох: у Гідропарку залили бетоном ділянку біля води (фото)
    Екологи б’ють на сполох: у Гідропарку залили бетоном ділянку біля води (фото)
    Екологи б’ють на сполох: у Гідропарку залили бетоном ділянку біля води (фото)
    Екологи б’ють на сполох: у Гідропарку залили бетоном ділянку біля води (фото)

    Екологи нагадали, що будівництво відбувається в порушення статті 89 Водного кодексу України, яка забороняє будь-яке будівництва в прибережній захисній смузі річок та озер на відстані не менше 100 метрів (для Дніпра).

    Директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко звернувся до Держекоінспекції України із заявою про проведення позапланової перевірки даного об'єкта з метою з'ясувати його законність.

    Теги: екологія Київ будівництво Гідропарк річка Дніпро
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Екологи б’ють на сполох: у Гідропарку залили бетоном ділянку біля води (фото)