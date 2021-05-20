Кожне четверте підприємство Києва скидає у Дніпро забруднену воду

У воді Дніпра виявлено надмірний вміст фосфатів та азоту амонійного

Приблизно кожне четверте підприємство столиці здійснює скиди в річку Дніпро зі значним перевищенням рівня гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин. Такі дані представлені в Екологічній стратегії розвитку Києва до 2030 року, яка була презентована громадськості.

Так, протягом минулого року найбільше фактів перевищення допустимих концентрацій забруднюючих речовин було зафіксовано службами міста по фосфатах - 1212 випадки. Ще у 1126 випадках у воді було виявлено надмірний вміст азоту амонійного. Забруднення Дніпра цими речовинами призводить до його цвітіння та порушення гідрохімічного режиму річки.

Основними факторами забруднення поверхневих вод у межах столиці є скиди промислових стічних вод та комунально-побутових стоків через міську систему каналізації, третина із мереж якої знаходиться у аварійному стані.

«Ситуація ускладнюється великою кількістю незаконних врізок до мереж водовідведення. За підрахунками екологів таких у Києві — близько двох тисяч. Окрім цього, існують сотні зливостоків, які не знаходяться на балансі жодного підприємства. Скільки і які токсичні речовини потрапляють у Дніпро через незаконні врізки та безгосподарні зливостоки, невідомо, адже офіційні перевірки просто не враховують ці об'єкти», - зазначив ініціатор проєкту «Екологічна стратегія розвитку Києва 2030» Костянтин Яловий.

За його словами, лише офіційно у Дніпро протягом року місто скидає понад 720 млн кубометрів стічних вод. 40% з цих скидів не проходять належного очищення та завдають найбільшої шкоди навколишньому середовищу.

Як стверджують розробники Екостратегії, для розв'язання проблеми чистої води у столиці одним з першочергових кроків має бути інвентаризація мереж для виявлення незаконних врізок та подальшої їх ліквідації. Також необхідне створення системи ідентифікації та контролю за всіма стаціонарними джерелами забруднення зі створенням єдиної бази даних.

До слова, 10 травня річка Либідь в Києві забарвилася в яскраво-жовтий колір. Кияни закликали фахівців встановити причину такого стану води в річці.

У пробах води з русла, взятих того ж дня, виявили відхилення за показниками запаху, каламутності та вмісту фенолів, а також досить високий вміст іонів амонію та аміаку. Фахівці КП «Плесо» кажуть, що подібний скид був зроблений будівельною технікою, що працює поруч. Представникам будівельної компанії вручено акт-вимогу.