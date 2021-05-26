Кияни можуть стежити за якістю повітря за допомогою відеобордів

Дані на екрани поступають з мережі ЛУН Місто Air

Мешканці Києва отримали можливість стежити за якістю повітря за допомогою відеобордів, на яких транслюються дані в реальному часі. Це соціальний проєкт ЛУН Місто та BigMedia.

Де встановлені відеоборди

Відеоборди встановлені в семи районах Києва: Голосіївському, Дарницькому, Оболонському, Печерському, Подільському, Святошинському та Шевченківському районах.

Для кожної локації на екрани 4 на 8 метрів транслюються дані про якість повітря, що актуальні саме для цієї місцевості.

Як орієнтуватися у якості повітря завдяки екранам

Екран зелений – повітря чисте, жовтий – прийнятне, помаранчевий – нездорове для чутливих осіб, червоний – краще утриматися від довгої прогулянки.



Також розібратися допомагає пташка на ім'я Фіча – вона змінює вираз обличчя в залежності від якості повітря. Коли повітря чисте – Фіча посміхається.

Крім інформації про якість повітря на екрани виводиться температура.

Дані на екрани поступають з мережі ЛУН Місто Air, що має понад 80 станцій у Києві та передмісті. Екрани для соціального проєкту надала компанія BigMedia.

За цими ж даними працюють онлайн-карта ЛУН Місто Air та телеграм-бот Повітря NOW.

Зазначимо, що за прогнозами Українського гідрометцентру на найближчі дні, проходження атмосферних фронтів сприятиме розсіюванню шкідливих домішок у приземному шарі атмосфери в Києві.