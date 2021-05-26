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    Кияни можуть стежити за якістю повітря за допомогою відеобордів

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    Відеоборди встановлени в семи районах Києва - Кияни можуть стежити за якістю повітря за допомогою відеобордів
    Відеоборди встановлени в семи районах Києва
    Фото: ЛУН Місто

    Дані на екрани поступають з мережі ЛУН Місто Air

    Мешканці Києва отримали можливість стежити за якістю повітря за допомогою відеобордів, на яких транслюються дані в реальному часі. Це соціальний проєкт ЛУН Місто та BigMedia.

    Де встановлені відеоборди

    Відеоборди встановлені в семи районах Києва: Голосіївському, Дарницькому, Оболонському, Печерському, Подільському, Святошинському та Шевченківському районах.

    Для кожної локації на екрани 4 на 8 метрів транслюються дані про якість повітря, що актуальні саме для цієї місцевості.

    Як орієнтуватися у якості повітря завдяки екранам

    Екран зелений – повітря чисте, жовтий – прийнятне, помаранчевий – нездорове для чутливих осіб, червоний – краще утриматися від довгої прогулянки.

    Також розібратися допомагає пташка на ім'я Фіча – вона змінює вираз обличчя в залежності від якості повітря. Коли повітря чисте – Фіча посміхається.

    Крім інформації про якість повітря на екрани виводиться температура.

    Дані на екрани поступають з мережі ЛУН Місто Air, що має понад 80 станцій у Києві та передмісті. Екрани для соціального проєкту надала компанія BigMedia.

    За цими ж даними працюють онлайн-карта ЛУН Місто Air та телеграм-бот Повітря NOW.

    Зазначимо, що за прогнозами Українського гідрометцентру на найближчі дні, проходження атмосферних фронтів сприятиме розсіюванню шкідливих домішок у приземному шарі атмосфери в Києві.

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    Теги: екологія Київ кияни повітря
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    Кияни можуть стежити за якістю повітря за допомогою відеобордів