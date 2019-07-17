Ексмер Омельченко: столичним пенсіонерам треба платити додаткову пенсію, бо у Києві дороге життя



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Колишній мер Києва, кандидат в народні депутати по 223-му округу Олександр Омельченко

Омельченко пропонуватиме внесення до законодавства норми про постійну муніципальну пенсію для киян пенсійного віку

Люди пенсійного віку столиці повинні отримувати додаткову муніципальну пенсію, розмір якої має дорівнювати середнім пенсійним виплатам по Києву. Відповідна норма буде закріплена на законодавчому рівні. Таку обіцянку дав кандидат в народні депутати України по 223-му округу (Шевченківський район Києва) Олександр Омельченко, повідомляють Українські новини.

На його думку, це компенсує людям дорожнечу життя в Києві, яка є наслідком його столичного статусу.

«Київ несе на собі тягар столичного статусу. Він годує багатотисячний натовп чиновників і депутатів, утримує центральні офіси усіх українських фірм, представництва іноземних компаній та дипломатичні місії. В результаті вартість життя в місті колосально зростає. А пенсії та соціальна підтримка на рівні якогось райцентру. Далеко ходити не треба – підіть на будь-який київський ринок і порівняйте ціни з вартістю продуктів в провінції. Різниця буде в 20-30%», - наголосив Омельченко.

На його думку, прямий обов’язок центральної влади компенсувати киянам усі ті незручності, які вони відчувають через виконання Києвом столичних функцій.

«Одним з моїх пріоритетних завдань як народного депутата буде внесення до законодавства норми про постійну муніципальну пенсію для киян пенсійного віку. Тобто вони отримають ще одну пенсію в розмірі середньої по Києву. Її виплачуватимуть постійно, а не по святах чи під вибори», - заявив Омельченко.