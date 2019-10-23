  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Суд заарештував колишнього заступника міністра економіки

    • Розсилка
    22 жовтня у<span>&nbsp;Борисполі затримали колишнього заступника міністра економіки Юрія Бровченка</span> - Суд заарештував колишнього заступника міністра економіки
    22 жовтня у Борисполі затримали колишнього заступника міністра економіки Юрія Бровченка

    Бровченка заарештували з можливістю виходу під заставу в розмірі 3,4 млн гривень

    Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід колишньому заступнику міністра економіки в уряді Володимира Гройсмана Юрію Бровченку. Про це повідомляє пресслужба суду.

    Бровченко заарештували з можливістю виходу під заставу в розмірі 3,4 млн гривень.

    «За результатами розгляду клопотання судом постановлено ухвалу про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на два місяці із визначенням розміру застави у вигляді 1770 розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 3,4 млн грн», - йдеться у повідомленні.

    Прокуратура і СБУ підозрюють Бровченка в державній зраді. Йому інкримінують підписання завідомо збиткового контракту з іноземною компанією на поставку промислової лінії з виробництва великокаліберних артилерійських снарядів на ДАХК «Артем» на загальну суму понад 16,5 млн доларів.

    Нагадаємо, ексзаступника міністра економічного розвитку Юрія Бровченка затримали у вівторок, 22 жовтня. Оперативники і слідчі СБУ встановили, що чиновник Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, чиновники держпідприємства Український центр «Безпека» та державної акціонерної холдингової компанії «Артем» діяли всупереч інтересам України на користь іноземної компанії.

    суд корупція в Україні Мінекономіки чиновник
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ