Суд заарештував колишнього заступника міністра економіки



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22 жовтня у Борисполі затримали колишнього заступника міністра економіки Юрія Бровченка

Бровченка заарештували з можливістю виходу під заставу в розмірі 3,4 млн гривень

Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід колишньому заступнику міністра економіки в уряді Володимира Гройсмана Юрію Бровченку. Про це повідомляє пресслужба суду.

Бровченко заарештували з можливістю виходу під заставу в розмірі 3,4 млн гривень.

«За результатами розгляду клопотання судом постановлено ухвалу про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на два місяці із визначенням розміру застави у вигляді 1770 розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 3,4 млн грн», - йдеться у повідомленні.

Прокуратура і СБУ підозрюють Бровченка в державній зраді. Йому інкримінують підписання завідомо збиткового контракту з іноземною компанією на поставку промислової лінії з виробництва великокаліберних артилерійських снарядів на ДАХК «Артем» на загальну суму понад 16,5 млн доларів.

Нагадаємо, ексзаступника міністра економічного розвитку Юрія Бровченка затримали у вівторок, 22 жовтня. Оперативники і слідчі СБУ встановили, що чиновник Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, чиновники держпідприємства Український центр «Безпека» та державної акціонерної холдингової компанії «Артем» діяли всупереч інтересам України на користь іноземної компанії.