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    Голова Київської ОДА подав у відставку

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    <p>Михайло Бно-Айріян</p> - Голова Київської ОДА подав у відставку

    Михайло Бно-Айріян

    Фото: Телеграф

    Заява датована 20 жовтня

    Голова Київської обласної державної адміністрації Михайло Бно-Айріян подав у відставку.

    Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, оприлюднивши копію заяви.

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    «Прошу прийняти мою відставку з посади голови Київської обласної державної адміністрації», – йдеться у документі.

    Сам документ датовано 20 жовтня.

    У дописі чиновник також процитував одного із героїв «Саду Гетсиманського» Андрія Чумака: «Ліпше умерти раз, умерти гордо, з незламаною душею, аніж повзати на колінах і вмерти двічі – морально й фізично. Але в першім варіанті ще є шанс взагалі не вмерти».

    Як повідомлялося, Зеленський призначив Михайла Бно-Айріяна на посаду голови Київської ОДА 10 липня цього року.

    відставка Київщина чиновник Михайло Бно-Айріян
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