Голова Київської ОДА подав у відставку



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Михайло Бно-Айріян Фото: Телеграф

Заява датована 20 жовтня

Голова Київської обласної державної адміністрації Михайло Бно-Айріян подав у відставку.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, оприлюднивши копію заяви.

«Прошу прийняти мою відставку з посади голови Київської обласної державної адміністрації», – йдеться у документі.

Сам документ датовано 20 жовтня.

У дописі чиновник також процитував одного із героїв «Саду Гетсиманського» Андрія Чумака: «Ліпше умерти раз, умерти гордо, з незламаною душею, аніж повзати на колінах і вмерти двічі – морально й фізично. Але в першім варіанті ще є шанс взагалі не вмерти».

Як повідомлялося, Зеленський призначив Михайла Бно-Айріяна на посаду голови Київської ОДА 10 липня цього року.