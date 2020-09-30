Екстрена допомога киянам: скільки бригад «швидкої» працює в місті



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У Центрі екстреної медичної допомоги цілодобово працюють 10 окремих бригад для надання допомоги пацієнтам із Сovid-19

Всі бригади «швидкої» забезпечені всім необхідним для допомоги пацієнтам з Сovid-19

Щодобово екстрену медичну допомогу киянам надають 158 бригад «швидких». Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

«Зазначу: щодобово екстрену медичну допомогу киянам надають 158 бригад «швидких» вдень та 130 – вночі. Із них у Центрі екстреної медичної допомоги цілодобово працюють 10 окремих бригад для надання допомоги та госпіталізації пацієнтів із Сovid-19. Йдеться про випадки, коли медики виїжджають на виклики до пацієнтів із підозрою, або з підтвердженим діагнозом «коронавірус». Але медики розуміють: будь-який виклик потенційно може бути до хворого з вірусом», – наголосив Кличко.

За його словами, зараз будь-яка людина, в якої трапився інсульт, інфаркт, апендицит, або людина, яка потрапила в ДТП, може виявитися хворою на коронавірус.

Саме тому всі бригади «швидкої» забезпечені засобами індивідуального захисту, дезінфікуючими засобами та кисневим обладнанням із достатнім запасом медичного кисню, якщо буде необхідна допомога пацієнтам з Сovid-19.

«Госпіталізація пацієнтів з підозрою або підтвердженим діагнозом «коронавірус» здійснюється в медзаклади безвідмовно. Також зазначу, що в цілодобовому режимі працює гаряча лінія – «Порада лікаря по телефону». Якщо вам необхідна консультація, набирайте 15-83 зі стаціонарних телефонів. Та 044-235-01-01 – з мобільних», - сказав Кличко.

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Як повідомлялося, за минулу добу, 29 вересня, у Києві коронавірус виявлено у 219 осіб. Це на 197 осіб менше, ніж за попередню добу (за добу 28 вересня було 416 нових хворих). Від початку епідемії у Києві підтверджено 22778 випадків захворювання на Covid-19.