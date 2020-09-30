У Києві через коронавірус закриті на карантин п’ять шкіл і два садочки



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276 класів столичних шкіл перебувають на дистанційному навчанні

У столиці 366 школярів захворіли на коронавірус

Станом на 30 вересня в Києві закриті на карантин 5 шкіл через випадки захворювання на коронавірус серед вчителів. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

«Місто продовжує контролювати дотримання протиепідемічних заходів у навчальних закладах. На сьогодні в столиці закриті на карантин 5 шкіл через випадки захворювання серед вчителів. По дві в Оболонському та Печерському районах. І одна школа – в Святошинському районі. У 118 школах на самоізоляції та дистанційному навчанні загалом 276 класів, де є хворі учні», - розповів мер.

Усього в Києві 366 хворих на коронавірус школярів та 193 педагоги.

У дитячих садочках через виявлені випадки вірусу тимчасово закриті 32 групи.

Два садочки закриті на карантин: у Печерському та Деснянському районах.

Наповненість дітей у дитсадках сьогодні – понад 58%.

«Поки що нам вдається контролювати ситуацію. За кожною школою та садочком закріплений санітарний лікар, який, згідно з регламентом, ухвалює рішення про запровадження карантинних заходів. Я ж вкотре звертаюся до батьків: пояснюйте дітям, чому важливо дотримуватися правил гігієни та безпеки. Слідкуйте за здоров’ям вашої дитини, і якщо в неї є ознаки ГРВІ – одразу звертайтеся до лікаря», - наголосив Кличко.

Як повідомлялося, за минулу добу, 29 вересня, у Києві коронавірус виявлено у 219 осіб. Це на 197 осіб менше, ніж за попередню добу (за добу 28 вересня було 416 нових хворих). Від початку епідемії у Києві підтверджено 22778 випадків захворювання на Covid-19.