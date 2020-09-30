У Києві виявлено удвічі менше нових хворих на коронавірус, ніж днем раніше



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Минулої доби від коронавірусу в Києві померли вісім людей

За минулу добу, 29 вересня, у Києві коронавірус виявлено у 219 осіб. Це на 197 осіб менше, ніж за попередню добу (за добу 28 вересня було 416 нових хворих). Від початку епідемії у Києві підтверджено 22778 випадків захворювання на Covid-19.

Як свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Від початку епідемії у Києві одужали 6710 людей (за добу 157), померли 381 особа (за добу 8).

У Київській області зафіксовано 9139 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 143 особи. За попередню добу збільшення складало 142 особи. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 5569 осіб (за добу 147), померли 174 людини (за добу 1).

Загалом в Україні підтверджено 208959 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 29 вересня зафіксовано ще 4027 хворих на коронавірус.

Як повідомлялося, від початку епідемії станом на ранок 29 вересня у Києві було підтверджено 22559 випадків захворювання на Covid-19. За добу, 28 вересня, коронавірус виявлено у 416 осіб.

У Київській області було зафіксовано 8996 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 142 особи.