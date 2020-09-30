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    У лікарнях Києва перебувають майже 1,2 тис. хворих на коронавірус

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    У медзакладах Києва&nbsp;24 хворих на коронавірус - під апаратами ШВЛ - У лікарнях Києва перебувають майже 1,2 тис. хворих на коронавірус
    У медзакладах Києва 24 хворих на коронавірус - під апаратами ШВЛ
    Фото ілюстративне

    У Києві збільшилася кількість тих, хто одужали від коронавірусу

    У медичних закладах Києва сьогодні лікуються 1190 хворих на коронавірус. 254 пацієнти - у важкому стані. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

    «У стаціонарах медзакладів сьогодні лікуються 1190 хворих на коронавірус. Із них 12 дітей. 254 пацієнти - у важкому стані. 388 отримують кисневу підтримку. 24 хворих - під апаратами ШВЛ», - повідомив Кличко. 

    Іще 120 пацієнтів – у лікарнях із підозрою на коронавірус. 537 хворих перебувають у стаціонарах із запаленням легень.

    За минулу добу коронавірус виявили у 219 мешканців столиці.

    Серед тих, хто захворіли:

    • 108 жінок віком від 21 до 89 років,
    • 11 дівчаток від 4 до 17 років,
    • 94 чоловіки віком від 18 до 79 рокiв,
    • шестеро хлопчиків від 5 до 14 років.

    Захворіли, зокрема, 10 медиків.

    До лікарень столиці госпіталізували 33 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

    «І у нас збільшилася кількість тих, хто одужали. За минулу добу - 157 людей. Всього коронавірус подолали 6710 мешканців Києва», - зауважив мер столиці.

    Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі – 37, Дніпровському – 35, Деснянському районі – 29 випадків.


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    Як повідомлялося, за минулу добу, 29 вересня, у Києві коронавірус виявлено у 219 осіб. Це на 197 осіб менше, ніж за попередню добу (за добу 28 вересня було 416 нових хворих). Від початку епідемії у Києві підтверджено 22778 випадків захворювання на Covid-19.

    Віталій Кличко Київ лікарня коронавірус
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