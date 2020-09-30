У лікарнях Києва перебувають майже 1,2 тис. хворих на коронавірус
У Києві збільшилася кількість тих, хто одужали від коронавірусу
У медичних закладах Києва сьогодні лікуються 1190 хворих на коронавірус. 254 пацієнти - у важкому стані. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.
«У стаціонарах медзакладів сьогодні лікуються 1190 хворих на коронавірус. Із них 12 дітей. 254 пацієнти - у важкому стані. 388 отримують кисневу підтримку. 24 хворих - під апаратами ШВЛ», - повідомив Кличко.
Іще 120 пацієнтів – у лікарнях із підозрою на коронавірус. 537 хворих перебувають у стаціонарах із запаленням легень.
За минулу добу коронавірус виявили у 219 мешканців столиці.
Серед тих, хто захворіли:
- 108 жінок віком від 21 до 89 років,
- 11 дівчаток від 4 до 17 років,
- 94 чоловіки віком від 18 до 79 рокiв,
- шестеро хлопчиків від 5 до 14 років.
Захворіли, зокрема, 10 медиків.
До лікарень столиці госпіталізували 33 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
«І у нас збільшилася кількість тих, хто одужали. За минулу добу - 157 людей. Всього коронавірус подолали 6710 мешканців Києва», - зауважив мер столиці.
Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі – 37, Дніпровському – 35, Деснянському районі – 29 випадків.
Як повідомлялося, за минулу добу, 29 вересня, у Києві коронавірус виявлено у 219 осіб. Це на 197 осіб менше, ніж за попередню добу (за добу 28 вересня було 416 нових хворих). Від початку епідемії у Києві підтверджено 22778 випадків захворювання на Covid-19.