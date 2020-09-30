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    Коронавірус і карантин: Кличко відзвітував про ситуацію в Києві (відео)

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    Мер Києва Віталій Кличко під час карантину дає онлайн-брифінги - Коронавірус і карантин: Кличко відзвітував про ситуацію в Києві (відео)
    Мер Києва Віталій Кличко під час карантину дає онлайн-брифінги

    Частина шкіл і дитсадків столиці закриваються на карантин

    Мер Києва Віталій Кличко провів онлайн-пресконференцію щодо поточної ситуації в столиці в умовах поширення коронавірусної інфекції.

    Так, столичний голова поінформував:

    • на скільки збільшилася кількість інфікованих у Києві;
    • скільки киян, хворих на Covid-19, госпіталізовані;
    • скільки бригад швидкої допомоги сьогодні працює в столиці;
    • скільки шкіл та садків закриті на карантин в Києві;
    • скільки зачеперів затримали в столичному метро цього року;
    • про ремонти шляхопроводів та доріг.

    Як повідомлялося, за минулу добу, 29 вересня, у Києві коронавірус виявлено у 219 осіб. Це на 197 осіб менше, ніж за попередню добу (за добу 28 вересня було 416 нових хворих). Від початку епідемії у Києві підтверджено 22778 випадків захворювання на Covid-19.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      208959
    • Хворіють
      112470
    • Одужали
      92360
    • Померли
      4129

    28 вересня зачепер потрапив під поїзд метро у Києві. Внаслідок інциденту чоловік загинув. Через цей випадок не було сполучення між станціями «Видубичі» та «Славутич» – між правим та лівим берегами столиці.

    Віталій Кличко Київ метро лікарня карантин коронавірус
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