Коронавірус і карантин: Кличко відзвітував про ситуацію в Києві (відео)
Частина шкіл і дитсадків столиці закриваються на карантин
Мер Києва Віталій Кличко провів онлайн-пресконференцію щодо поточної ситуації в столиці в умовах поширення коронавірусної інфекції.
Так, столичний голова поінформував:
- на скільки збільшилася кількість інфікованих у Києві;
- скільки киян, хворих на Covid-19, госпіталізовані;
- скільки бригад швидкої допомоги сьогодні працює в столиці;
- скільки шкіл та садків закриті на карантин в Києві;
- скільки зачеперів затримали в столичному метро цього року;
- про ремонти шляхопроводів та доріг.
Як повідомлялося, за минулу добу, 29 вересня, у Києві коронавірус виявлено у 219 осіб. Це на 197 осіб менше, ніж за попередню добу (за добу 28 вересня було 416 нових хворих). Від початку епідемії у Києві підтверджено 22778 випадків захворювання на Covid-19.
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Всього208959
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Хворіють112470
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Одужали92360
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Померли4129
28 вересня зачепер потрапив під поїзд метро у Києві. Внаслідок інциденту чоловік загинув. Через цей випадок не було сполучення між станціями «Видубичі» та «Славутич» – між правим та лівим берегами столиці.