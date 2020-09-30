Коронавірус і карантин: Кличко відзвітував про ситуацію в Києві (відео)



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Мер Києва Віталій Кличко під час карантину дає онлайн-брифінги

Частина шкіл і дитсадків столиці закриваються на карантин

Мер Києва Віталій Кличко провів онлайн-пресконференцію щодо поточної ситуації в столиці в умовах поширення коронавірусної інфекції.

Так, столичний голова поінформував:

на скільки збільшилася кількість інфікованих у Києві;

скільки киян, хворих на Covid-19, госпіталізовані;

скільки бригад швидкої допомоги сьогодні працює в столиці;

скільки шкіл та садків закриті на карантин в Києві;

скільки зачеперів затримали в столичному метро цього року;

про ремонти шляхопроводів та доріг.

Як повідомлялося, за минулу добу, 29 вересня, у Києві коронавірус виявлено у 219 осіб. Це на 197 осіб менше, ніж за попередню добу (за добу 28 вересня було 416 нових хворих). Від початку епідемії у Києві підтверджено 22778 випадків захворювання на Covid-19.

Коронавірус в Україні

Всього 208959

Хворіють 112470

Одужали 92360

Померли 4129

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28 вересня зачепер потрапив під поїзд метро у Києві. Внаслідок інциденту чоловік загинув. Через цей випадок не було сполучення між станціями «Видубичі» та «Славутич» – між правим та лівим берегами столиці.