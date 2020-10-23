Новини невтішні: за добу у Києві ще 635 хворих на коронавірус



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У столиці щодня зростає кількість хворих на коронавірус Фото ілюстративне

Минулої доби від коронавірусу померли 14 киян

За минулу добу, 22 жовтня, у Києві коронавірус виявлено у 635 осісб Це на 4 людини більше, ніж за попередню добу (за добу 21 жовтня було 631 новий хворий). Від початку епідемії у Києві підтверджено 33135 випадків захворювання на Covid-19.

Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Загалом від початку епідемії у Києві одужали 11489 осіб (за добу 185), померли 656 особи (за добу 14).

У Київській області зафіксовано 13958 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 270 осіб. За попередню добу збільшення складало 269 особи. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 7528 осіб (за добу 30), померли 319 людини (за добу 16).

Загалом в Україні підтверджено 330396 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 22 жовтня зафіксовано ще 7517 хворих на коронавірус.

Як повідомлялося, від початку епідемії станом на ранок 22 жовтня у Києві було підтверджено 32500 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 631 особу.

У Київській області було зафіксовано 13688 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 269 осіб