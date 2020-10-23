Два Covid-антирекорди: понад 7,5 тисяч хворих і 121 померлих за добу



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Вчора 2 680 пацієнтів одужали, а 121 - помер від ускладнень

В Україні за минулу добу, 22 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили в рекордної кількості людей - 7 517. Також відомо, що вчора 2 680 пацієнтів одужали, а 121 - помер від ускладнень.

Про це свідчать дані карти Ради національної безпеки та оборони щодо поширення коронавірусу.

Як повідомлялося, напередодні в Україні за добу зареєстрували 7 053 випадки коронавірусу.

За весь час епідемії в Україні Covid-19 виявили 330 396 випадків інфікування. З них 137 578 людей одужали, а 6 164 - померли від ускладнень. Продовжують лікуватися понад 186 тисячі людей.

Найбільше хворих за добу виявили у Харківській області (693), Києві (635), Одеській (571), Хмельницькій (471) та Житомирській (426) областях. Найменше випадків зафіксували у Кіровоградській області — 72. В інших регіонах за добу понад 100 нових хворих.

Також нагадаємо, що ВООЗ зафіксувала антирекорд за випадками Covid-19 у світі.

До слова, головний санлікар Віктор Ляшко похвалився, як Україна перевершила Італію, Францію та Британію у боротьбі з коронавірусом.

Також Ляшко заявив, що Україні доведеться повернутися до жорсткого карантину, коли закінчаться ліжка в лікарнях.

Крім того, Зеленському презентували зразок української вакцини-кандидата проти Covid-19.

Водночас військовий епідеміолог Сергій Кравченко розкритикував розробку української вакцини. Він зазначив, що в Офісі президента кажуть про її створення «в гонитві за політичним піаром».

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