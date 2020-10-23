Україна оновила карантинні зони: Київ залишився «помаранчевим»графіка
Нове карантинне зонування почне діяти з 26 жовтня
Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення про оновлення карантинного зонування в Україні. Рішення набуде чинності наступного понеділка.
Відповідне рішення комісія прийняла 23 жовтня.
«Червона» зона
У цю зону увійшли: Івано-Франківськ, Миколаїв, Полтава, Рівне, Суми, Тернопіль, Харків, Хмельницький, Чернівці, Чернігів.
В цій зоні дозволено продовжити роботу громадського транспорту, ТРЦ і магазинів (крім Донецької області). В Івано-Франківській, Полтавській, Харківській і Хмельницькій областях дозволена робота шкіл, коледжів, ВНЗ.
В Івано-Франківській, Київській, Полтавській, Харківській, Хмельницькій, Чернівецькій та Чернігівській областях дозволена робота закладів громадського харчування.
В населених пунктах і районах Житомирської, Одеської, Луганської, Полтавської, Черкаської, Чернігівської областей дозволена посадка пасажирів у транспорт приміського, міжміського, внутрішньообласного і міжобласного сполучення.
«Помаранчева» зона
У цю зону увійшли: Вінниця, Луцьк, Дніпро, Житомир, Ужгород, Запоріжжя, Львів, Одеса, Херсон, Черкаси, Київ.
Забороняється робота хостелів, турбаз і т. д. (крім готелів); розважальних закладів, ресторанів в нічний час; планових госпіталізацій в лікарні; спортзалів, фітнес-центрів, крім тих, які приймають відвідувачів з розрахунку одна людина на 10 квадратних метрів, установ культури; прийом нових змін в дитячі табори; масові заходи за участю більше ніж 20 осіб, робота закладів харчування з 22:00 до 7:00.
«Жовта» зона
У цю зону увійшли: Бровари, Кропивницький.
Забороняється відвідування закладів соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, які надають кризові послуги; проведення масових заходів за участю понад 30 осіб, робота закладів харчування з 22:00 до 7:00.
«Зелена» зона
В цю зону входять всі інші регіони та міста. Обов'язкова наявність маски або респіратора під час перебування в приміщенні; дотримання дистанції під час перевезення людей у громадському транспорті у межах кількості сидячих місць.
Забороняється проведення масових заходів за участю понад 50 осіб, робота закладів харчування з 22:00 до 7:00, спортивні заходи з глядачами (виняток: міжнародні матчі за погодженням МОЗ).
-
Всього330396
-
Хворіють186654
-
Одужали137578
-
Померли6164
В Україні за минулу добу, 22 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили в рекордної кількості людей - 7 517. Також відомо, що вчора 2 680 пацієнтів одужали, а 121 - помер від ускладнень.